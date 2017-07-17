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Под Слонимом неопытный водитель перевернулся на Audi. Автомобилист в реанимации
Под Слонимом перевернулся автомобиль: 18-летний водитель в реанимации,
ДТП произошло у деревни Збочно. Входя в поворот на высокой скорости, водитель не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель доставлен в реанимацию.
Как стало известно, водительское удостоверение молодой человек получил в марте 2017 года.
— С этого времени он уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости на 20 км/ч и более, — отметили в ГАИ.
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Права молодой человек получил недавно - в марте этого года, но за это время уже трижды привлекался за нарушение ПДД.
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