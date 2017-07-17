Под Слонимом неопытный водитель перевернулся на Audi. Автомобилист в реанимации

Под Слонимом перевернулся автомобиль: 18-летний водитель в реанимации, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ Гродно

ДТП произошло у деревни Збочно. Входя в поворот на высокой скорости, водитель не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель доставлен в реанимацию.

Как стало известно, водительское удостоверение молодой человек получил в марте 2017 года.

— С этого времени он уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости на 20 км/ч и более, — отметили в ГАИ.