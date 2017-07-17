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Китайская контрабандистка спрятала под одеждой 102 iPhone
Сотрудники таможни в китайском Шэньчжэне задержали женщину, которая спрятала с 102 iPhone под одеждой. Об этом пишет
Служащий остановил женщину с подозрительными выпуклостями на теле. После обыска у нее нашли 102 iPhone разных моделей и еще 15 дорогих часов. Общий вес ее ноши составил около 20 килограммов.
Кстати женщина не побила рекорд контрабандиста, задержанного в 2015 году — тот умудрился спрятать на своем теле 146 смартфонов.
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Служащий остановил женщину с подозрительными выпуклостями на теле.
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