Китайская контрабандистка спрятала под одеждой 102 iPhone

Сотрудники таможни в китайском Шэньчжэне задержали женщину, которая спрятала с 102 iPhone под одеждой. Об этом пишет Kotaku со ссылкой на издание Xmnn .



Фото: news.xmnn.cn

Служащий остановил женщину с подозрительными выпуклостями на теле. После обыска у нее нашли 102 iPhone разных моделей и еще 15 дорогих часов. Общий вес ее ноши составил около 20 килограммов.



Фото: news.xmnn.cn



Фото: news.xmnn.cn



Фото: news.xmnn.cn

Кстати женщина не побила рекорд контрабандиста, задержанного в 2015 году — тот умудрился спрятать на своем теле 146 смартфонов.