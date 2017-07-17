ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайская контрабандистка спрятала под одеждой 102 iPhone

18.07.2017 16:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники таможни в китайском Шэньчжэне задержали женщину, которая спрятала с 102 iPhone под одеждой. Об этом пишет Kotaku со ссылкой на издание Xmnn.


Фото: news.xmnn.cn

Служащий остановил женщину с подозрительными выпуклостями на теле. После обыска у нее нашли 102 iPhone разных моделей и еще 15 дорогих часов. Общий вес ее ноши составил около 20 килограммов.


Фото: news.xmnn.cn

Фото: news.xmnn.cn

Фото: news.xmnn.cn

Кстати женщина не побила рекорд контрабандиста, задержанного в 2015 году — тот умудрился спрятать на своем теле 146 смартфонов.

Читайте также:

iPhone с подвохом: минчанину продали использованный смартфон под видом нового

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служащий остановил женщину с подозрительными выпуклостями на теле.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Криштиану Роналду снова готовится стать отцом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика