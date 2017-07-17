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Криштиану Роналду снова готовится стать отцом

18.07.2017 16:46 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду снова готовится стать отцом. Португальский футболист подтвердил, что его девушка Джорджина Родригес беременна.


Фото: Reuters

— Рад ли я, что у меня будет еще один ребенок? Да, очень, — приводит El Mundo слова Роналду.

Совсем недавно, 8 июня, суррогатная мать родила форварду близнецов, которых назвали Ева и Матеу. В конце июня португалец досрочно завершил Кубок конфедераций после полуфинала с Чили и пропустил игру за 3-е место с Мексикой, чтобы увидеть своих детей.

В 2010 году Криштиану Роналду впервые стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь форварда.

 
 
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду снова готовится стать отцом. Португальский футболист подтвердил, что его девушка Джорджина Родригес беременна.

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