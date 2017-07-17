ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске Dodge не пропустил грузовик Hyundai. Большегруз опрокинулся на бок

18.07.2017 16:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП произошло на улице Машиностроителей в Минске 18 июля в 15.30. Водитель легкового автомобиля не уступила дорогу грузовику. От удара грузовик развернуло и он опрокинулся на бок.


Фото: ГАИ Заводского района

Как рассказала AUTO.TUT.BY старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Заводского района Анастасия Забавская, Dodge Grand Caravan под управлением 47-летнего водителя двигался по улице Машиностроителей со стороны улицы Голодеда в направлении МКАД. При выезде со второстепенной дороги водитель не уступила дорогу грузовику Hyundai. Автомобили столкнулись. От удара Hyundai развернуло и он опрокинулся на бок. В аварии никто не пострадал, лишь машины получили механические повреждения.


Фото: ГАИ Заводского района

Старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Заводского района Анастасия Забавская напомнила водителям о необходимости следовать ПДД на оживленных перекрестках.

— На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. Казалось бы, ничего сложного, однако достаточно часто водители нарушают даже такие простые требования, что приводит к печальным последствиям.

Напомним, неделю назад в Заводском районе столицы произошло похожее ДТП: водитель легковушки не уступил дорогу МАЗу. В результате ДТП пассажир и водитель лекового авто оказались в больницйе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии никто не пострадал, только машины получили механические повреждения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Глаза» автоматизированного транспорта: Bosch работает над созданием новых видеокамер для авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика