В Минске Dodge не пропустил грузовик Hyundai. Большегруз опрокинулся на бок

ДТП произошло на улице Машиностроителей в Минске 18 июля в 15.30. Водитель легкового автомобиля не уступила дорогу грузовику. От удара грузовик развернуло и он опрокинулся на бок.



Фото: ГАИ Заводского района

Как рассказала AUTO.TUT.BY старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Заводского района Анастасия Забавская, Dodge Grand Caravan под управлением 47-летнего водителя двигался по улице Машиностроителей со стороны улицы Голодеда в направлении МКАД. При выезде со второстепенной дороги водитель не уступила дорогу грузовику Hyundai. Автомобили столкнулись. От удара Hyundai развернуло и он опрокинулся на бок. В аварии никто не пострадал, лишь машины получили механические повреждения.



Фото: ГАИ Заводского района

Старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Заводского района Анастасия Забавская напомнила водителям о необходимости следовать ПДД на оживленных перекрестках.

— На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. Казалось бы, ничего сложного, однако достаточно часто водители нарушают даже такие простые требования, что приводит к печальным последствиям.

Напомним, неделю назад в Заводском районе столицы произошло похожее ДТП: водитель легковушки не уступил дорогу МАЗу. В результате ДТП пассажир и водитель лекового авто оказались в больницйе.