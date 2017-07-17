Семашко: товарооборот между Беларусью и Украиной можно увеличить до 8 миллиардов долларов

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Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает, что Украина и Беларусь за два года имеют возможность увеличить товарооборот до почти 8 млрд долларов.

«Прошлый год был удачным у нас... Товарооборот между Украиной и Беларусью вырос на 10,5% по нашей статистике и на 10,8% - по вашей статистике... Это не смотря на то, что прошлый год был годом рецессии», - сказал Семашко после заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Киеве во вторник, пишет Интерфакс.

При этом замглавы белорусского правительства отметил, что за первые 5 месяцев 2017 года рост товарооборота между странами составил 26,7%.

«Потенциал Украины и Беларуси позволяет нам надеяться в ближайшие, думаю, года два выйти на тот рекордный товарооборот, который был в 2012 году, когда взаимный товарооборот составлял 7,9 млрд долларов, и сегодня все есть предпосылки - и внешние, и внутренние - чтобы это сделать», - отметил Владимир Семашко.

Он добавил, что Беларусь заинтересована в поставках сельскохозяйственной техники в Украину и понимает необходимость выполнения требований Киева об уровне локализации ее производства.

В свою очередь вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко отметил, что сейчас взаимный товарооборот между странами составляет 4,5 млрд долларов.

