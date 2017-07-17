В Беларуси создана рабочая группа по соглашению о взаимном признании виз с Россией

фото: belmarket.by

Правительство Беларуси создало рабочую группу для урегулирования с Россией вопросов взаимного признания виз, сообщила пресс-служба Совета министров во вторник.

Группу возглавил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков.

Она должна провести работу с российской стороной, результатом которой должно стать согласование текста проекта Соглашения о взаимном признании виз, пишет belmarket.by .

Также предполагается внести необходимые изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о реадмиссии от 15 ноября 2013 года, а также механизм взаимного обмена сведениями в отношении лиц, получивших национальные визы, а также вопросы формирования банков данных о таких лицах для организации пропуска их через границу.

Результаты рабочая группа должна представить правительству до 1 ноября 2017 года



