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МАКС-2017: Путин о наращивании доли российской авиатехники в мире

18.07.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Путин на открытии авиасалона пожелал его участникам плодотворной работы в сфере авиапромышленности.

МАКС-2017: Путин о наращивании доли российской авиатехники в мире
© Sputnik Илья Питалев
Авиасалон МАКС-2017 объединит авиацию прошлого и будущего

Также президент РФ на совещании по развитию авиапрома заявил, что отечественным компаниям стоит больше уделять внимание российской авиатехнике при планировании закупок.

"Мы уже не раз говорили с нашими руководителями компаний, отдавать предпочтение отечественной технике, при условии, что она не уступает или превосходит по качеству иностранные аналоги", — сказал Путин.

Он также отметил необходимость наращивания доли российской авиатехники как на внутреннем, так и на мировом рынке, а также добиваться улучшения ее качества и надежности. При этом Путин подчеркнул, что преимущество на рынке имеют те компании, которые обеспечивают дальнейшее обслуживание проданной техники.

 
 
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Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию международного авиакосмического салона, который проходит в подмосковном Жуковском. Смотрите на видео...

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