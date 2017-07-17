МАКС-2017: Путин о наращивании доли российской авиатехники в мире

Путин на открытии авиасалона пожелал его участникам плодотворной работы в сфере авиапромышленности.



© Sputnik Илья Питалев Авиасалон МАКС-2017 объединит авиацию прошлого и будущего

Также президент РФ на совещании по развитию авиапрома заявил, что отечественным компаниям стоит больше уделять внимание российской авиатехнике при планировании закупок.

"Мы уже не раз говорили с нашими руководителями компаний, отдавать предпочтение отечественной технике, при условии, что она не уступает или превосходит по качеству иностранные аналоги", — сказал Путин.

Он также отметил необходимость наращивания доли российской авиатехники как на внутреннем, так и на мировом рынке, а также добиваться улучшения ее качества и надежности. При этом Путин подчеркнул, что преимущество на рынке имеют те компании, которые обеспечивают дальнейшее обслуживание проданной техники.