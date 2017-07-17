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МАКС-2017: Путин о наращивании доли российской авиатехники в мире
18.07.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Путин на открытии авиасалона пожелал его участникам плодотворной работы в сфере авиапромышленности.
© Sputnik Илья Питалев
Также президент РФ на совещании по развитию авиапрома заявил, что отечественным компаниям стоит больше уделять внимание российской авиатехнике при планировании закупок.
"Мы уже не раз говорили с нашими руководителями компаний, отдавать предпочтение отечественной технике, при условии, что она не уступает или превосходит по качеству иностранные аналоги", — сказал Путин.
Он также отметил необходимость наращивания доли российской авиатехники как на внутреннем, так и на мировом рынке, а также добиваться улучшения ее качества и надежности. При этом Путин подчеркнул, что преимущество на рынке имеют те компании, которые обеспечивают дальнейшее обслуживание проданной техники.
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Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию международного авиакосмического салона, который проходит в подмосковном Жуковском. Смотрите на видео...
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