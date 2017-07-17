Бизнесмен: систему госзакупок нужно реформировать

Вопрос существенного улучшения бизнес-климата в Беларуси в последнее время несколько покинул информационные тренды, но не утратил своей значимости. Бизнесмен, блогер, общественный деятель, генеральный директор компании "Царь-мед" Юрий Редьков считает, что нам необходимо серьезно реформировать сферу отношений между предпринимателями и чиновниками, начиная с процедур согласований и скорости принятия решений, до персонализации ответственности за отсутствие результатов в работе. По мнению бизнесмена, существующая бюрократическая система кардинальным образом тормозит развитие экономики и способствует коррупции, особенно в сфере госзакупок.

"Меня поразил материал, который вышел на страницах одного из наших ведущих интернет-порталов, где приведены огромные цифры украденных средств в области госзакупок. Это происходит из-за непрозрачности системы госзакупок, что в конце концов и делает нас беднее с каждым годом. Я хочу сформировать партию или общественное движение, которое займется преодолением этой проблемы", — сказал Редьков.

Интервью с бизнесменом, общественным деятелем Юрием Редьковым слушайте на радио Sputnik Беларусь.