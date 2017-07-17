Жительница Лиды Анна Малышкина, которая работает в сфере продаж в IT, рассказала сайту 34travel , какие опасности и приятные сюрпризы подстерегают туриста во время сплава по самой своенравной белорусской реке — Страче.



Фото с сайта wildlife.by

Произнося название реки Страча в компании туристов-водников, будь готов (-а) к тому, что на тебя обрушится шквал увлекательных, непохожих друг на друга историй. Сплав по этой лесной реке сродни удачному прыжку с парашютом: пока большая часть экстремалов предается мечтаниям, кто-то поднимается в воздух, дергает кольцо и получает заслуженное удовольствие. После, лихо увенчав себя лаврами, смакует перед нерешительными товарищами каждую секунду триумфального полета. Несмотря на то, что белорусские реки незначительно отличаются друг от друга, коротенькой Страче таки удалось покорить сердца большинства разборчивых туристов своей непредсказуемостью.

Дорога

Дорога из Минска к реке Страча проходит по трассам Е28 — Р45 — Р52, занимает около трех часов и сама по себе является гарантом эмоционально-эстетического удовлетворения. Исключение может составить лишь строящаяся гордость белорусской энергетики — Островецкая АЭС, хотя и она в силах подарить радость любителям техногенных пейзажей. Холмы, смешанные леса, традиционно ухоженные поля повышают уровень патриотизма в крови, а указатель на деревню Гервяты ненавязчиво намекает, что располагай ты достаточным запасом времени, поездку можно сделать особенно насыщенной.



Фото с сайта wildlife.by

Сплав: схватка с рекой

Отправным пунктом сплава в разрезе похода выходного дня служит озеро Малые Швакшты, там же берет начало и сама река. Узкие протоки, заросшие камышом, вводят туриста в заблуждение, обещая спокойное и размеренное приключение. Однако, быстрая смена пейзажей — одна из отличительных черт этой реки: как старательный школьник пытается за 45 минут грамотно выплеснуть на бумагу свежие впечатления о лете, так и Страча конспективно демонстрирует все свои красоты на 59 километрах.

Знойным летом Страчу на туристическом жаргоне называют «шкуродером». Река получила такое прозвище не со зла, а заслуженно — за мелководность. Нередки рассказы о том, как байдарку приходилось тянуть волоком, потому что вода едва доходила до щиколоток. Иначе дела обстоят весной, когда талый снег наполняет реку жизнью, а грязный лед еще упрямо скрывается от солнца за деревьями вдоль берега. В этот период Страча становится Меккой для истосковавшиеся за зиму любителей водного отдыха. Сталкиваясь с камнями, освободившийся водный поток закипает прямо на глазах.



Фото с сайта wildlife.by

Несмотря на лесной характер, Страча не утомляет туриста бесконечными поворотами, а напротив дает возможность набрать скорость для совершения маневра перед препятствием. Их, стоит отметить, немало на реке после зимы. Особую опасность представляют «расчески»: нависшие над водой деревья, чьи ветви поглаживают поверхность воды подобно гребню для волос. Появление их на маршруте предсказать заранее сложно, зато легко запутаться в «зубцах», не справившись с управлением лодкой. Кроме того, что в момент встречи высока вероятность повредить судно, «расческа» представляет невыдуманную угрозу для жизни. Гибкие упругие ветки легко вытаскивают туриста из «седла», а это неизбежно ведет либо к погоне за байдаркой, либо к освежающему купанию. Температура воды в реке, к слову, даже летним днем освежающая, так что едва ли принудительные водные процедуры в верхней одежде принесут наслаждение.

Если избежать столкновения с «расческой» все-таки не удалось, то аксакалы рекомендуют карабкаться и преодолевать препятствие по верху, ни в коем случае не нырять. Ведь под водой еще остаются незаметные ветки, зацепившись за которые, даже в спасательном жилете можно, потеряв время, погибнуть. Однако, не стоит бояться. Страча, подобно щенку-подростку, заигравшись, конечно, может травмировать, но если держать ситуацию под контролем и быть начеку — схватка будет безопасной и увлекательной. Тем более, это одна из немногих белорусских рек, которая имеет категорию сложности.



Фото с сайта wildlife.by

Пороги с историей

Первый запоминающийся порог находится на месте разрушенного моста у деревни Ольшево Мядельского района. Назло скромным размерам (на сегодняшний день число жителей едва достигает 25 человек) населенный пункт имеет довольно внушительное прошлое. C середины XVIII века место это принадлежало роду Хоминских, среди которых — известные белорусские общественно-политические деятели, книгоиздатели, статские советники и даже селекционеры. О предприимчивости представителей династии говорит и факт того, что к концу XIX века в Ольшево располагалась собственная винокурня, лесопилка и водяная мельница. Сегодня, к великому сожалению, взгляд туриста в силах задержать только руины усадьбы и отлично сохранившиеся две конюшни. Конный завод в имении, кстати, сыграл значительную роль в формировании породы лошадей «Белорусская упряжная», а его владелец Людвиг Хоминский в свое время даже вывел особый подвид «Ольшевская упряжная». Жеребцы этой породы демонстрируют максимальную тяговую силу, равную весу груза 10−13 тонн.



Фото с сайта wildlife.by

Местные жители с гордостью повторяют, что район их приезжие называют «белорусской Швейцарией». Пусть так говорят местные жители и других районов страны, включая Мозырский, Красносельский и Логойский, однако Джокером в рукаве Мядельского населения остается национальный парк «Голубые Озера», границы которого открываются здесь старательно спроектированной экологической тропой. В зависимости от уверенности в собственных силах, физической формы и погодных условий, туристу предлагается на выбор два маршрута: 4 или 7 километров. Оба проходят по пересеченной местности, огибая озера Глубля, Глубенька, Мертвое и выходят к реке Страча. Беседки и облагороженные стоянки придают реке налет цивилизованности и делают отдых комфортным для экстримонезависимых людей.



Фото с сайта wildlife.by

После первого порога Страча маскируется под размытый мелиоративный канал, пытаясь всеми силами усыпить бдительность туриста. Дабы не впасть в уныние и не заблудиться в этом импровизированном болоте, настоятельно рекомендуется взять на борт навигатор с действующим треком. Мобильные карты зачастую в условиях ограниченной доступности к сети отражают происходящее в виде большого синего пятна, а это, естественно, не добавляет уверенности в состоянии стресса или прострации. В тоже время, именно в этом промежутке Страча щедро демонстрирует свою нетронутость и, судя по количеству хаток, особенно ей рады неутомимые бобры. Подобно минскому «Мапиду» они отказываются довольствоваться малым и решительно застраивают родное болото. Для городского жителя путешествие по Страче — это еще и редкий шанс увидеть зверей в их естественной среде обитания. Кроме лосей, косуль, барсуков, заглядывает в эти места и лосось. Конвоируемый отрядом неравнодушных экологов, он в целости и сохранности отправляется в Европу, хотя, судя по записям в архивах, до строительства Ольховской картонной фабрики размножался охотно и у нас.



Фото с сайта wildlife.by

Бурлящий перекат

Возвращаясь на реку, стоит отметить, что за терпеливое преодоление монотонного 8-километрового участка турист получает приз в виде бурлящего метрового переката. Находится он на месте разрушенной мельницы и дает возможность новичкам, повысив уровень адреналина, вжиться в роль опытного походника. Место это без угрызения совести можно назвать визитной карточкой Страчи, а фотография парящей на волнах байдарки гарантированно соберет лайковый куш в любой из социальных сетей. Пройдя пару километров вперед до деревни Большая Страча, многие группы завершают поход, соблазнившись непосредственной близостью цивилизации, но если любопытство еще течет по венам, а время не поджимает, то обязательно нужно плыть дальше.

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Кратной мажорной кодой звучит завершающий отрезок реки. Удаляющиеся друг от друга берега образуют пространство, в котором расслабленный турист целый день может перелистывать впечатления от пройденного пути. Медитативное настроение усиливают бесстрашные лебеди, деловито сопровождающие байдарочников до впадения Страчи в Вилию — деревни Михалишки. Лишним будет повторять, что и это место требует внимания путешественника, хотя бы ради того, чтобы воочию взглянуть на барочный Костел августинцев XVII века. Бело-голубые барельефы из стукко не оставят тебя равнодушным (-ой). В Беларуси не найти подобной Страче реки, которая столь ярко и колоритно повествует о жизни региона и заставляет зубы байдарочников крошиться в ожидании будущего сезона.



Фото с сайта wildlife.by