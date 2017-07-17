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Nokia 3310 и iPhone 7 сделали из "валирийской стали"
Российская компания Caviar в честь выхода нового сезона саги «Игры престолов» представила лимитированную серию iPhone 7 и Nokia 3310, выполненных в соответствующей стилистике.
Nokia Game of Thrones от Caviar выполнена из титана и украшена узором валирийской стали, из которой был создан меч Эддарда Старка «Лед». Сообщается, что узор валирийской стали меча был создан дизайнерами по кадрам фильма, а также по иллюстрациям к книжной серии.
Центральным элементом в дизайне модели является объемный герб Дома Старков — самой популярной династии сериала среди клиентов Caviar. Фамильный знак Эддарда и Робба Старка, а также Джона Сноу представляет из себя голову лютоволка в сопровождении девиза «Зима близко» (англ. Winter is coming).
На задней панели iPhone 7, помимо валирийской стали и герба Старков нанесен «Железный трон» из золота.
В рамках лимитированной коллекции будет выпущено по 99 экземпляров моделей на основе Nokia и iPhone 7.
Стоимость варианта Game of Thrones на iPhone 7 составляет 199 тысяч российских рублей (около 3400 долларов), Nokia 3310 Game of Thrones — 149 тысяч российских рублей (примерно 2500 долларов).
А ниже — актуальные цены на обычные iPhone 7 и Nokia 3310:
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