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Ученые из Швеции доказали, что скандинавская диета защищает от болезни Альцгеймера
Ученые из Каролинского института (Швеция) показали, что наиболее эффективной диетой для сохранения здоровья головного мозга человека является скандинавская. Об этом сообщает издание The Times.
Как показало исследование, в котором приняли участие 2223 человека, люди, которые придерживались «диеты викингов», в пожилом возрасте имели более низкую вероятность развития
Скандинавская диета предполагает употребление рыбы, овощей, фруктов, риса и курицы, в ней практически нет места корнеплодам и картофелю, а также рафинированным зерновым продуктам. Допускается умеренное употребление вина.
Деменция является одним из основных факторов, сокращающих темпы роста продолжительности жизни в западных странах. Кроме скандинавской диеты, ученые рекомендуют следовать средиземноморской.
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Ученые из Каролинского института (Швеция) показали, что наиболее эффективной диетой для сохранения здоровья головного мозга человека является скандинавская.
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