ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые из Швеции доказали, что скандинавская диета защищает от болезни Альцгеймера

18.07.2017 17:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ученые из Каролинского института (Швеция) показали, что наиболее эффективной диетой для сохранения здоровья головного мозга человека является скандинавская. Об этом сообщает издание The Times.


Фото с сайта nordicway.org

Как показало исследование, в котором приняли участие 2223 человека, люди, которые придерживались «диеты викингов», в пожилом возрасте имели более низкую вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера, чем остальные.

Скандинавская диета предполагает употребление рыбы, овощей, фруктов, риса и курицы, в ней практически нет места корнеплодам и картофелю, а также рафинированным зерновым продуктам. Допускается умеренное употребление вина.

Деменция является одним из основных факторов, сокращающих темпы роста продолжительности жизни в западных странах. Кроме скандинавской диеты, ученые рекомендуют следовать средиземноморской.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Каролинского института (Швеция) показали, что наиболее эффективной диетой для сохранения здоровья головного мозга человека является скандинавская.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Расчески", пороги и перекаты. Сплавляемся по самой непредсказуемой белорусской реке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика