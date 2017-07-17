На проходящем в подмосковном Жуковском авиасалоне МАКС-2017 прошли показательные выступления пилотажных групп, в составе которых был показан один из самых ожидаемых проектов российского авиапрома – истребитель пятого поколения Т-50. Возможности перспективного авиационного комплекса – в инфографике Sputnik.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 (ПАК ФА) Характеристики, вооружение, экипировка пилота и этапы производства российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) – инфографика Sputnik.