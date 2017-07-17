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"Мчались с оторванной кабиной!" МАЗ пришел седьмым на 10-м этапе "Шелкового пути"

18.07.2017 17:49 — Разное | Tut.by  
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Белорусский экипаж под управлением Алексея Вишневского стал седьмым на 10-м этапе ралли-рейда «Шёлковый путь - 2017», опередив многих известных гонщиков. Лидер команды Сергей Вязович по-спартански добрался до финиша 12-м с оторванной от опоры кабиной, рассказали в команде «МАЗ-СПОРТавто».


Десятый этап включал в себя 360 «зачетных» километров. Трасса представляла собой скоростные участки по пустыне Гоби, которые плавно перетекали в гористые отрезки с подъемом на высоту 2 тыс. метров. Маршрут местами проходил между высохшими руслами рек и требовал повышенного внимания как пилотов, так и штурманов.

Среди белорусов лучше всех проехал спецучасток Алексей Вишневский, который в результате пришел седьмым. На прохождение трассы ему понадобилось 3 часа 49 минут — на 13 минут больше, чем победителю этапа — россиянину Эдуарду Николаеву. В общем зачете белорусский экипаж удерживает девятую позицию с гандикапом в 8 часов 25 минут. При этом отставание от идущего восьмым голландца Тона ван Генугтена на Iveco сократилось до 6 минут, которые белорусы и постараются наверстать в ближайших заездах.


Александр Василевский финишировал 11-м. Его время — 4 часа 16 минут, а отставание — 40 минут. В турнирной таблице экипаж замыкает первую десятку, проигрывая лидеру гонки — Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер» — 9 часов 21 минуту.

На позиции ниже завершил ралли-заезд Сергей Вязович, который проиграл победителю этапа 47 минут. В «абсолюте» экипаж занимает седьмую позицию, отставая от лидера гонки на 5 часов 54 минуты.

«Заезд оказался экстремальным. Нам пришлось проехать около 200 км с оторванной от опоры кабины. Но это не страшно — добрались до финиша благополучно, можно сказать, отделались легким испугом. Александр Василевский тоже проявил стальной характер: проехал со спущенным колесом. Алексей Вишневский преодолел трассу без приключений: уверенно преодолел бездорожье, русла высохших рек и скоростную секцию. Его результат радует всю команду», — рассказал руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.


Спецучасток 11-го этапа станет самым продолжительным — почти 489 км. Организаторы разделили его на две секции. В первой гонщиков ожидают дюны и скоростные трассы вдоль гор Циляньшаня, во второй — широкие песчаные «дороги» в каньонах.

Ралли-рейд «Шёлковый путь - 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».

 
 
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Самые яркие и эпичные моменты сложнейшей гонки для белорусской команды.

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