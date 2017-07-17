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Бразильский телеканал утверждает, что Неймар покидает "Барселону"

18.07.2017 17:58 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Барселоны» Неймар готов перейти в ПСЖ, утверждает бразильский телеканал Esporte Imperativo.


Неймар. Фото: Reuters

По информации издания, проект ПСЖ убедил футболиста, и он дал предварительное согласие на переход в парижский клуб.

Сообщается, что ПСЖ готов заплатить «Барселоне» сумму отступных за 25-летнего форварда — 222 миллиона евро.

Трансфер Неймара должен состояться в ближайшие несколько недель, хотя накануне спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес утверждал, что «Неймар никуда не уйдет, ни один клуб не выплатит его отступные».

Известно, что «Барселона» предлагает бразильцу новый контракт на улучшенных условиях.

 
 
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Трансфер Неймара должен состояться в ближайшие несколько недель, хотя накануне спортивный директор "Барселоны" Роберто Фернандес утверждал, что "Неймар никуда не...

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