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Захарченко о Малороссии: суверенное государство с новым именем и флагом

18.07.2017 18:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко на собрании общественности в Донецке заявил о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства — Малороссии.

Захарченко о Малороссии: суверенное государство с новым именем и флагом
© Sputnik/ Василий Семашко
Проект Малороссия: в Донбассе инициируют создание нового государства

"Малороссия", по замыслу авторов проекта, могла бы стать правопреемницей Украины, федеративным государством с широкой автономией. 

"Это будет новое независимое суверенное государство, с новым именем, новым флагом, новой Конституцией, новым государственным устройством и новыми принципами социально-экономического развития". — заявил Захарченко.

На собрании путем голосования были приняты два документа — политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

Смотрите на видео, что сказал Захарченко о своем проекте.    

 
 
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Глава ДНР предложил, опираясь на исторические предпосылки, на месте Украины учредить государство Малороссия.

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