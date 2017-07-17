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Захарченко о Малороссии: суверенное государство с новым именем и флагом
18.07.2017 18:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко на собрании общественности в Донецке заявил о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства — Малороссии.
© Sputnik/ Василий Семашко
"Малороссия", по замыслу авторов проекта, могла бы стать правопреемницей Украины, федеративным государством с широкой автономией.
"Это будет новое независимое суверенное государство, с новым именем, новым флагом, новой Конституцией, новым государственным устройством и новыми принципами социально-экономического развития". — заявил Захарченко.
На собрании путем голосования были приняты два документа — политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".
Смотрите на видео, что сказал Захарченко о своем проекте.
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Глава ДНР предложил, опираясь на исторические предпосылки, на месте Украины учредить государство Малороссия.
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