Захарченко о Малороссии: суверенное государство с новым именем и флагом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко на собрании общественности в Донецке заявил о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства — Малороссии.



© Sputnik/ Василий Семашко Проект Малороссия: в Донбассе инициируют создание нового государства

"Малороссия", по замыслу авторов проекта, могла бы стать правопреемницей Украины, федеративным государством с широкой автономией.

"Это будет новое независимое суверенное государство, с новым именем, новым флагом, новой Конституцией, новым государственным устройством и новыми принципами социально-экономического развития". — заявил Захарченко.

На собрании путем голосования были приняты два документа — политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

Смотрите на видео, что сказал Захарченко о своем проекте.