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Недалеко от границы BMW столкнулся с фурой. Авто превратилось в хлам, но никто не пострадал

18.07.2017 18:10 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло недалеко от пограничного пункта пропуска Брузги в Гродненской области. Водитель на BMW пропустил свой поворот, решил развернуться и не заметил фуру, сообщили в ГАИ региона.


Фото: ГАИ Гродно

Водитель BMW из Сморгонского района возвращался из-за границы. Кроме него в машине находилось еще трое пассажиров. Они в результате ДТП не пострадали. Водитель пропустил нужный поворот, решил развернутся и врезался в фуру.


Фото: ГАИ Гродно

В результате столкновения чудом никто не пострадал, хотя автомобиль получил серьезные повреждения, сообщили в ГАИ Гродно.


Фото: ГАИ Гродно
 
Теги: Гродно
 
 
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В аварии существенные повреждения получила легковушка, но никто не пострадал.

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