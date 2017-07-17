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Недалеко от границы BMW столкнулся с фурой. Авто превратилось в хлам, но никто не пострадал
ДТП произошло недалеко от пограничного пункта пропуска Брузги в Гродненской области. Водитель на BMW пропустил свой поворот, решил развернуться и не заметил фуру,
Водитель BMW из Сморгонского района возвращался из-за границы. Кроме него в машине находилось еще трое пассажиров. Они в результате ДТП не пострадали. Водитель пропустил нужный поворот, решил развернутся и врезался в фуру.
В результате столкновения чудом никто не пострадал, хотя автомобиль получил серьезные повреждения, сообщили в ГАИ Гродно.
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В аварии существенные повреждения получила легковушка, но никто не пострадал.
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