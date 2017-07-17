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Гидромет: в Беларусь идут тропический воздух и жара

18.07.2017 18:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл – Sputnik. Повышение дневной температуры ожидается в Беларуси уже в среду 19 июля: в Брестской области термометры днем покажут +28°С, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: в Беларусь идут тропический воздух и жара
© Pixabay
Синоптики обещают к четвергу потепление до +28°С

Ранее белорусские синоптики прогнозировали, что на текущей неделе жителей республики лето наконец порадует теплой погодой.

По информации Гидромета, в среду будет почти без дождя – осадки прогнозируются только местами на севере Беларуси, днем воздух прогреется до +20..+26°С, а на Брестчине – до +28°С. 

"Днем 20 июля к южным границам Беларуси переместится теплый атмосферный фронт", – сообщили собеседники Sputnik.

В среду в Гомельской и Брестской областях возможны небольшие осадки, а максимальная температура днем ожидается до+27°С, в юго-западных районах – +30°С.

По словам синоптиков, в четверг 21 июля погоду на юге Беларуси обусловит теплый тропический воздух, на севере – свежие воздушные массы с Балтики: возможны небольшие дожди с грозами, а днем будет по-прежнему жарко: от +28 до +30°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики прогнозируют приход в страну теплого воздуха уже в среду 20 июля.

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