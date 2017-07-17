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Геннадий Короткевич в четвертый раз выиграл конкурс программирования "Яндекса"

18.07.2017 18:25 — Разное | Tut.by  
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Студент Геннадий Короткевич в четвертый раз стал победителем чемпионата по спортивному программированию Яндекс.Алгоритм. Об этом компания сообщила на своем сайте.


Фото: yandex.ru

Геннадий правильно решил четыре задачи из шести предложенных, потратив на это 2 часа 29 минут. Также он набрал наименьшее количество штрафных очков — это и определило победителя.

Короткевич выигрывает Яндекс.Алгоритм уже в четвертый раз. До этого он занимал первое место в 2013, 2014 и 2015 году. За победу в этом году программист получит приз в 300 тысяч российских рублей (около 5 тысяч долларов США по текущему курсу).

Геннадий Короткевич окончил школу в Гомеле, а после стал студентом Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге. Сейчас он учится на шестом курсе вуза.

Сейчас Геннадий занимает первую строчку в рейтинге спортивных программистов CodeForces. На его счету — множество побед на российских и международных соревнованиях по программированию, включая Google Code Jam, VK Cup, Russian Code Cup и Facebook Hacker Cup.

Год назад он рассказывал, что не определился с будущим местом работы: «После окончания университета, возможно, буду работать в крупной компании, чтобы понять, насколько это мне подходит. Если по каким-то причинам решу, что это не мое, открою свое дело, но что это будет, пока сказать не могу. До этого пока далеко. По странам особых предпочтений нет — готов, если предложат интересную работу, остаться в Беларуси».

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Теги: Гомель
 
 
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