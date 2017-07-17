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Геннадий Короткевич в четвертый раз выиграл конкурс программирования "Яндекса"
Студент Геннадий Короткевич в четвертый раз стал победителем чемпионата по спортивному программированию Яндекс.Алгоритм. Об этом компания
Геннадий правильно решил четыре задачи из шести предложенных, потратив на это 2 часа 29 минут. Также он набрал наименьшее количество штрафных очков — это и определило победителя.
Короткевич выигрывает Яндекс.Алгоритм уже в четвертый раз. До этого он занимал первое место в 2013, 2014 и 2015 году. За победу в этом году программист получит приз в 300 тысяч российских рублей (около 5 тысяч долларов США по текущему курсу).
Геннадий Короткевич окончил школу в Гомеле, а после стал студентом Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге. Сейчас он учится на шестом курсе вуза.
Сейчас Геннадий занимает первую строчку в рейтинге спортивных программистов
Год назад он
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До этого он занимал первое место в 2013, 2014 и 2015 году.
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