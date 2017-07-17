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Бекхэм, Мэй, Хэй, принц Уильям, Купер, Лоу и другие знаменитости на Уимблдоне-2017

18.07.2017 18:36 — Разное | Tut.by  
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Короли и принцы, руководители стран и городов, спортсмены и звезды кино по традиции посетили Уимблдонский турнир, который проходил с 3 по 16 июля в Великобритании. SPORT.TUT.BY составил список знаменитостей, засветившихся на теннисе.


После завершения карьеры экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм (справа) является частым гостем на теннисных турнирах. На одном из матчей на «Уимблдоне» в 2015 году он даже поймал мяч во время игры, чем вызвал доброжелательные овации. В 2017-м Бекхэм снова появился на трибунах «Уимблдона». Фото: Reuters

Король Испании Хуан Карлос I сначала поддержал Короля грунта Рафаэля Надаля в Париже, где испанский теннисист в мае нынешнего года выиграл «Ролан Гаррос», а позже отправился вслед за любимцем на британские острова. Фото: Reuters

Крикет, гольф и теннис — любимые виды спорта актера Хью Гранта. Решающие матчи на Уимблдоне в 2014 году он смотрел в компании маэстро Иэна Маккеллена, а в 2017 году пришел на игры с оскароносным коллегой Эдди Редмэйном и четырехкратным номинантом на «Оскар» Брэдли Купером (оба на втором плане). Фото: Reuters

А на этом фото наследный принц Люксембурга Гийом (слева) и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель празднуют победу соотечественника Жиля Мюллера в четвертом сете четвертьфинального поединка против хорвата Марина Чилича. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии ​Тереза Мэй вместе с мужем Филипом побывали на финальном поединке в мужском одиночном разряде между швейцарцем Роджером Федерером и все тем же Чиличем. Фото: Reuters

Среди высокопоставленных чиновников на Уимблдонском турнире был замечен и мэр Лондона Садик Хан. Фото: Reuters

Улыбчивый бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй устраивается на трибунах Центрального корта. Чаще всего Хэй ходил на «Уимблдон» в те дни, когда играл британец Энди Маррей. Фото: Reuters

Актер Джуд Лоу с детства горячо поддерживает футбольную команду «Тоттенхэм Хотспур», в свободное время занимается скалолазанием и играет в теннис. Фото: Reuters

Комик Майкл Макинтайр посетил «Уимблдон» вместе с супругой Китти. Пара наблюдала за исходом мужского финала в Королевской ложе. Впрочем, как и многие другие знаменитости. Фото: Reuters

Принц Уильям, герцог Кембриджский, и его супруга Кейт Миддлтон были рады успеху Роджера Федерера, который в 35 лет в восьмой раз выиграл «Уимблдон». Фото: Reuters
 
 
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SPORT.TUT.BY составил список знаменитостей, засветившихся на Уимблдонском турнире в 2017 году.

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