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БАТЭ играет в квалификации Лиги чемпионов с "Алашкертом". Мультимедийный онлайн TUT!
Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
После домашней ничьи с армянским «Алашкертом» (1:1) подопечные Александра Ермаковича постараются вырвать путевку в следующий раунд в ответной игре.
К слову, там победителя сегодняшней дуэли уже ждет чемпион Чехии — пражская «Славия».
Главные тренеры команд выставили на игру следующие составы:
«Алашкерт»: Бегларян, Ховбоша, Восканян, Стойкович, Дагбашян, Дашян, Веранян (к), Яблан, Ненадович, Артак Едигарян, Григорян.
БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Милунович, Яблонский, А. Володько, Иванич, Сигневич, Риос, Драгун, Стасевич (к), Гордейчук.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
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