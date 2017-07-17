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БАТЭ играет в квалификации Лиги чемпионов с "Алашкертом". Мультимедийный онлайн TUT!

18.07.2017 18:49 — Разное | Tut.by  
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Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После домашней ничьи с армянским «Алашкертом» (1:1) подопечные Александра Ермаковича постараются вырвать путевку в следующий раунд в ответной игре.

К слову, там победителя сегодняшней дуэли уже ждет чемпион Чехии — пражская «Славия».

Главные тренеры команд выставили на игру следующие составы:

«Алашкерт»: Бегларян, Ховбоша, Восканян, Стойкович, Дагбашян, Дашян, Веранян (к), Яблан, Ненадович, Артак Едигарян, Григорян.

БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Милунович, Яблонский, А. Володько, Иванич, Сигневич, Риос, Драгун, Стасевич (к), Гордейчук.

  

«Алашкерт»
  0−0  

БАТЭ
 
 
  

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

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