Без скрытых комиссий и страховок. Какие банки предлагают прозрачные кредиты

FINANCE.TUT.BY посмотрел, на каких условиях банки сейчас предлагают потребительские кредиты без скрытых комиссий, обязательных страховок и дополнительного обеспечения.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За последние два с половиной месяца произошло несколько важных изменений, которые отразились на условиях потребительских кредитов. Нацбанк снизил ставку рефинансирования, а в начале мая прекратило свое действие требование об обязательном предоставлении справки при оформлении кредита.

Мы рассчитали ежемесячные платежи и общую сумму переплат для кредита в 1 000 рублей и сроком на 12 месяцев.

Главные выводы, к которым мы пришли:

кредиты стали дешевле на 0,05−5,5%. Сейчас банки в основном предлагают кредиты со ставкой до 18%. В целом же по рынку ставки составляют от 11,5% до 21%.

максимальную сумму без предоставления справки о доходах можно оформить у МТБанка — 15 000 рублей, сразу за ним идут Белинвестбанк и БТА Бнка — до 5 000 рублей. Сумму до 3000 рублей без справки можно оформить у Абсолютбанка, Банка Москва-Минск, БПС-Сбербанк и Идеябанка.

Банк БелВЭБ по кредиту «Спрынтар» предлагает самую низкую ставку — 11,5%. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо оформить кредитный договор с максимальным сроком до 6 месяцев.

Несколько банков предлагают акционные условия для оформления кредита. Например, у Банка «Решение» (Трастбанк) действуют специальные условия по кредиту «Подаркам быть»: в первые два месяца после получения кредита ставка будет снижена до 9,99%, в то время как основная ставка составляет 19,99%. Подобное предложение есть сейчас и у БПС-Сбербанка — первые 6 месяцев ставка будет составлять 11,5−12,5%, далее — 17,5%. БТА Банк по кредиту «5 звезд» снижает ставку на первые 30 дней до 10,99%, далее она составляет 16,99%.

Максимальные сумму кредита предлагают Абсолютбанк и Банка «Москва-Минск» - 30 000 рублей и 25 000 рублей соответственно.

Самый выгодный ежемесячный платеж для кредита на 1000 рублей на 12 месяцев предлагает Франсабанк - 83,69 рубля, а Технобанк предлагает самую маленькую переплату — 69,81 рублей.

Банк, кредит Cтавка (в скобках указана информация об изменениях) Срок, макс. сумма,

справка о доходах Макс. ежемесячный платеж, переплата по кредиту (для варианта 1000 рублей на 12 месяцев) Абсолютбанк,

Потребительский кредит 20,9% до 60 месяцев,

до 30 000,

без справки о доходах 3000 рублей 93,07,

116,84 Альфа-Банк,

«По плечу» 18%

до 12 месяцев,

до 1500 рублей,

без справки о доходах 91,68,

100,16 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 11,5% — до 6 месяцев,

14,5% — от 7 до 12 месяцев,

16,5% — от 13 до 48 месяцев

до 48 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы 90,02,

80,24 Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный» 21% (-2,5%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей,

справка о доходах для любой суммы 93,11,

117,32 Банк Москва-Минск,

«на ЛИЧНОЕ» 18% (-2%)

до 48 месяцев, до 25 000 рублей,

без справки о доходах до 3 000 рублей 91,68,

100,16 Банк

«Решение», «Подаркам быть» 9,99% (-2%) первые 2 месяца,

потом 19,9% (-1%)

до 48 месяцев, до 7000 рублей,

справка о доходах для любой суммы 41,67*,

192,11 Беларусбанк,

потребительский кредит от 14−16% (-2 -3%) (в зависимости от срока)

до 24 месяцев,

не ограничена,

справка о доходах для любой суммы 103,

82 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 15,45% — 16,95% (-0,05%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей,

без справки о доходах до 5000 рублей 103,80 ,

79,89 Белорусский Народный Банк,

«Оранжевая мечта» 18%

до 36 месяцев, до 10 000 рублей,

справка о доходах для любой суммы 91,68,

100,16 БПС-Сбербанк,

«Пора действовать» 11,5% первые 6 месяцев (-1,5%),

потом 16,5% (-1%),

без справки о доходах:

12,5% первые 6 месяцев (-0,5%),

потом 17,5%

до 60 месяцев, до 6000 рублей,

без справки о доходах до 3 000 рублей 104,66,

75,63 БТА Банк,

«5 звезд» 10,99% первые 30 дней,

потом 16,99%

до 12 месяцев, до 5 000 рублей,

без справки о доходах до 5 000 рублей 92 (первые 30 дней 87),

99 Идея Банк,

«Простой» 45%

до 36 месяцев, до 10 000 рублей,

без справки о доходах до 3 000 рублей 105,10,

260,15 МТБанк,

«Проще простого» 19%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей,

без справки о доходах 92,16,

105,92 Паритетбанк,

«Праздничный» 13% (15% если без справки о доходах) при сроке до 7 месяцев,

13,7% (17% если без справки о доходах) при сроке до 12 месяцев

до 12 месяцев, до 5000 рублей,

без справки о доходах до 2 000 рублей 97,25,

69,81 РРБ-Банк,

«12 месяцев» 14% до 12 месяцев,

до 10 000 рублей,

справка о доходах для любой суммы 89,79,

77,48 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт» 12,9% (-2,1%)

до 12 месяцев, до 2000 рублей,

справка о доходах для любой суммы 94,08,

69,88 Цептер Банк,

«На удачу» 15,99% (-3,51%)

до 36 месяцев, до 5000 рублей,

справка о доходах для любой суммы 96,66,

86,62 Франсабанк,

«Возможно все» 14,5% при сроке от 13 до 60 месяцев (-5,5%),

15,5% при сроке от 60 до 84 месяцев (-4,5%)

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы 83,59,

86,67

* Уточним, что для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

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