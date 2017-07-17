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Без скрытых комиссий и страховок. Какие банки предлагают прозрачные кредиты

18.07.2017 18:40 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, на каких условиях банки сейчас предлагают потребительские кредиты без скрытых комиссий, обязательных страховок и дополнительного обеспечения.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За последние два с половиной месяца произошло несколько важных изменений, которые отразились на условиях потребительских кредитов. Нацбанк снизил ставку рефинансирования, а в начале мая прекратило свое действие требование об обязательном предоставлении справки при оформлении кредита.

Мы рассчитали ежемесячные платежи и общую сумму переплат для кредита в 1 000 рублей и сроком на 12 месяцев.

Главные выводы, к которым мы пришли:

  • кредиты стали дешевле на 0,05−5,5%. Сейчас банки в основном предлагают кредиты со ставкой до 18%. В целом же по рынку ставки составляют от 11,5% до 21%.
  • максимальную сумму без предоставления справки о доходах можно оформить у МТБанка — 15 000 рублей, сразу за ним идут Белинвестбанк и БТА Бнка — до 5 000 рублей. Сумму до 3000 рублей без справки можно оформить у Абсолютбанка, Банка Москва-Минск, БПС-Сбербанк и Идеябанка.
  • Банк БелВЭБ по кредиту «Спрынтар» предлагает самую низкую ставку — 11,5%. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо оформить кредитный договор с максимальным сроком до 6 месяцев.
  • Несколько банков предлагают акционные условия для оформления кредита. Например, у Банка «Решение» (Трастбанк) действуют специальные условия по кредиту «Подаркам быть»: в первые два месяца после получения кредита ставка будет снижена до 9,99%, в то время как основная ставка составляет 19,99%. Подобное предложение есть сейчас и у БПС-Сбербанка — первые 6 месяцев ставка будет составлять 11,5−12,5%, далее — 17,5%. БТА Банк по кредиту «5 звезд» снижает ставку на первые 30 дней до 10,99%, далее она составляет 16,99%.
  • Максимальные сумму кредита предлагают Абсолютбанк и Банка «Москва-Минск» - 30 000 рублей и 25 000 рублей соответственно.
  • Самый выгодный ежемесячный платеж для кредита на 1000 рублей на 12 месяцев предлагает Франсабанк - 83,69 рубля, а Технобанк предлагает самую маленькую переплату — 69,81 рублей.

Банк, кредит

Cтавка (в скобках указана информация об изменениях)

Срок, макс. сумма,
справка о доходах

Макс. ежемесячный платеж, переплата по кредиту (для варианта 1000 рублей на 12 месяцев)

Абсолютбанк,
Потребительский кредит

20,9%

до 60 месяцев,
до 30 000,
без справки о доходах 3000 рублей

93,07,
116,84

Альфа-Банк,
«По плечу»

18%

до 12 месяцев,
до 1500 рублей,
без справки о доходах

91,68,
100,16

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»

11,5% — до 6 месяцев,
14,5% — от 7 до 12 месяцев,
16,5% — от 13 до 48 месяцев

до 48 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

90,02,
80,24

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

21% (-2,5%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей,
справка о доходах для любой суммы

93,11,
117,32

Банк Москва-Минск,
«на ЛИЧНОЕ»

18% (-2%)

до 48 месяцев, до 25 000 рублей,
без справки о доходах до 3 000 рублей

91,68,
100,16

Банк
«Решение», «Подаркам быть»

9,99% (-2%) первые 2 месяца,
потом 19,9% (-1%)

до 48 месяцев, до 7000 рублей,
справка о доходах для любой суммы

41,67*,
192,11

Беларусбанк,
потребительский кредит

от 14−16% (-2 -3%) (в зависимости от срока)

до 24 месяцев,
не ограничена,
справка о доходах для любой суммы

103,
82

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

15,45% — 16,95% (-0,05%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей,
без справки о доходах до 5000 рублей

103,80 ,
79,89

Белорусский Народный Банк,
«Оранжевая мечта»

18%

до 36 месяцев, до 10 000 рублей,
справка о доходах для любой суммы

91,68,
100,16

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»

11,5% первые 6 месяцев (-1,5%),
потом 16,5% (-1%),
без справки о доходах:
12,5% первые 6 месяцев (-0,5%),
потом 17,5%

до 60 месяцев, до 6000 рублей,
без справки о доходах до 3 000 рублей

104,66,
75,63

БТА Банк,
«5 звезд»

10,99% первые 30 дней,
потом 16,99%

до 12 месяцев, до 5 000 рублей,
без справки о доходах до 5 000 рублей

92 (первые 30 дней 87),
99

Идея Банк,
«Простой»

45%

до 36 месяцев, до 10 000 рублей,
без справки о доходах до 3 000 рублей

105,10,
260,15

МТБанк,
«Проще простого»

19%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей,
без справки о доходах

92,16,
105,92

Паритетбанк,
«Праздничный»

13% (15% если без справки о доходах) при сроке до 7 месяцев,
13,7% (17% если без справки о доходах) при сроке до 12 месяцев

до 12 месяцев, до 5000 рублей,
без справки о доходах до 2 000 рублей

97,25,
69,81

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

14%

до 12 месяцев,
до 10 000 рублей,
справка о доходах для любой суммы

89,79,
77,48

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

12,9% (-2,1%)

до 12 месяцев, до 2000 рублей,
справка о доходах для любой суммы

94,08,
69,88

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99% (-3,51%)

до 36 месяцев, до 5000 рублей,
справка о доходах для любой суммы

96,66,
86,62

Франсабанк,
«Возможно все»

14,5% при сроке от 13 до 60 месяцев (-5,5%),
15,5% при сроке от 60 до 84 месяцев (-4,5%)

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

83,59,
86,67

* Уточним, что для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

Выбрать подходящий кредит:

 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, на каких условиях банки сейчас предлагают потребительские кредиты без скрытых комиссий, обязательных страховок и дополнительного обеспечения.

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