Без скрытых комиссий и страховок. Какие банки предлагают прозрачные кредиты

FINANCE.TUT.BY посмотрел, на каких условиях банки сейчас предлагают потребительские кредиты без скрытых комиссий, обязательных страховок и дополнительного обеспечения.
За последние два с половиной месяца произошло несколько важных изменений, которые отразились на условиях потребительских кредитов. Нацбанк снизил ставку рефинансирования, а в начале мая прекратило свое действие требование об обязательном предоставлении справки при оформлении кредита.
Мы рассчитали ежемесячные платежи и общую сумму переплат для кредита в 1 000 рублей и сроком на 12 месяцев.
Главные выводы, к которым мы пришли:
кредиты стали дешевле на 0,05−5,5%. Сейчас банки в основном предлагают кредиты со ставкой до 18%. В целом же по рынку ставки составляют от 11,5% до 21%.
максимальную сумму без предоставления справки о доходах можно оформить у МТБанка — 15 000 рублей, сразу за ним идут Белинвестбанк и БТА Бнка — до 5 000 рублей. Сумму до 3000 рублей без справки можно оформить у Абсолютбанка, Банка Москва-Минск, БПС-Сбербанк и Идеябанка.
Банк БелВЭБ по кредиту «Спрынтар» предлагает самую низкую ставку — 11,5%. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо оформить кредитный договор с максимальным сроком до 6 месяцев.
Несколько банков предлагают акционные условия для оформления кредита. Например, у Банка «Решение» (Трастбанк) действуют специальные условия по кредиту «Подаркам быть»: в первые два месяца после получения кредита ставка будет снижена до 9,99%, в то время как основная ставка составляет 19,99%. Подобное предложение есть сейчас и у БПС-Сбербанка — первые 6 месяцев ставка будет составлять 11,5−12,5%, далее — 17,5%. БТА Банк по кредиту «5 звезд» снижает ставку на первые 30 дней до 10,99%, далее она составляет 16,99%.
Максимальные сумму кредита предлагают Абсолютбанк и Банка «Москва-Минск» - 30 000 рублей и 25 000 рублей соответственно.
Самый выгодный ежемесячный платеж для кредита на 1000 рублей на 12 месяцев предлагает Франсабанк - 83,69 рубля, а Технобанк предлагает самую маленькую переплату — 69,81 рублей.
Банк, кредит
Cтавка (в скобках указана информация об изменениях)
Срок, макс. сумма,
справка о доходах
Макс. ежемесячный платеж, переплата по кредиту (для варианта 1000 рублей на 12 месяцев)
Абсолютбанк,
Потребительский кредит
20,9%
до 60 месяцев,
до 30 000,
без справки о доходах 3000 рублей
93,07,
116,84
Альфа-Банк,
«По плечу»
18%
до 12 месяцев,
до 1500 рублей,
без справки о доходах
91,68,
100,16
Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»
11,5% — до 6 месяцев, 14,5% — от 7 до 12 месяцев, 16,5% — от 13 до 48 месяцев
до 48 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
90,02,
80,24
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»
21% (-2,5%)
до 12 месяцев, до 5000 рублей,
справка о доходах для любой суммы
93,11,
117,32
Банк Москва-Минск,
«на ЛИЧНОЕ»
18% (-2%)
до 48 месяцев, до 25 000 рублей,
без справки о доходах до 3 000 рублей
91,68,
100,16
Банк
«Решение», «Подаркам быть»
9,99% (-2%) первые 2 месяца,
потом 19,9% (-1%)
до 48 месяцев, до 7000 рублей,
справка о доходах для любой суммы
41,67*,
192,11
Беларусбанк,
потребительский кредит
от 14−16% (-2 -3%) (в зависимости от срока)
до 24 месяцев,
не ограничена,
справка о доходах для любой суммы
103,
82
Белинвестбанк,
«Личный выбор»
15,45% — 16,95% (-0,05%)
до 60 месяцев, до 10 000 рублей,
без справки о доходах до 5000 рублей
103,80 ,
79,89
Белорусский Народный Банк,
«Оранжевая мечта»
18%
до 36 месяцев, до 10 000 рублей,
справка о доходах для любой суммы
91,68,
100,16
БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»
11,5% первые 6 месяцев (-1,5%),
потом 16,5% (-1%),
без справки о доходах: 12,5% первые 6 месяцев (-0,5%),
потом 17,5%
до 60 месяцев, до 6000 рублей,
без справки о доходах до 3 000 рублей
104,66,
75,63
БТА Банк,
«5 звезд»
10,99% первые 30 дней,
потом 16,99%
до 12 месяцев, до 5 000 рублей,
без справки о доходах до 5 000 рублей
92 (первые 30 дней 87),
99
Идея Банк,
«Простой»
45%
до 36 месяцев, до 10 000 рублей,
без справки о доходах до 3 000 рублей
105,10,
260,15
МТБанк,
«Проще простого»
19%
до 12 месяцев, до 15 000 рублей,
без справки о доходах
92,16,
105,92
Паритетбанк,
«Праздничный»
13% (15% если без справки о доходах) при сроке до 7 месяцев, 13,7% (17% если без справки о доходах) при сроке до 12 месяцев
до 12 месяцев, до 5000 рублей,
без справки о доходах до 2 000 рублей
97,25,
69,81
РРБ-Банк,
«12 месяцев»
14%
до 12 месяцев,
до 10 000 рублей,
справка о доходах для любой суммы
89,79,
77,48
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»
12,9% (-2,1%)
до 12 месяцев, до 2000 рублей,
справка о доходах для любой суммы
94,08,
69,88
Цептер Банк,
«На удачу»
15,99% (-3,51%)
до 36 месяцев, до 5000 рублей,
справка о доходах для любой суммы
96,66,
86,62
Франсабанк,
«Возможно все»
14,5% при сроке от 13 до 60 месяцев (-5,5%), 15,5% при сроке от 60 до 84 месяцев (-4,5%)
до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
83,59,
86,67
* Уточним, что для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.
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