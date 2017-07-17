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Не вышли из пике. Реальные доходы белорусов по-прежнему сокращаются
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов по-прежнему падают. Так, в январе-мае этот показатель сократился на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года,
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 24,7%, доходы от собственности и прочие — 5,6%.
Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года. В январе этот показатель сократился на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-феврале — на 3,2%, в
В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное
В 2018 году, по мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, реальные доходы белорусов могут увеличиться. По базовому сценарию — при поставке из России в Беларусь 23 млн тонн нефти в год — на 8,1%, а по альтернативному — при поставке 18 млн тонн нефти — на 7,3%.
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов по-прежнему падают. Так, в январе-мае этот показатель сократился на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года.
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