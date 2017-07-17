ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не вышли из пике. Реальные доходы белорусов по-прежнему сокращаются

18.07.2017 19:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов по-прежнему падают. Так, в январе-мае этот показатель сократился на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 24,7%, доходы от собственности и прочие — 5,6%.

Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года. В январе этот показатель сократился на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-феврале — на 3,2%, в январе-марте — на 2,2%, а в январе-апреле — на 1,5%.

В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

В 2018 году, по мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, реальные доходы белорусов могут увеличиться. По базовому сценарию — при поставке из России в Беларусь 23 млн тонн нефти в год — на 8,1%, а по альтернативному — при поставке 18 млн тонн нефти — на 7,3%.

Читайте также
Ставки по кредитам для населения снизились до минимума с 2006 года
Бьют рекорды. Белорусы взяли потребительских кредитов на 1 млрд долларов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов по-прежнему падают. Так, в январе-мае этот показатель сократился на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Образцовый» немец «Штотц Агро-Сервис» пошел на банкротство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика