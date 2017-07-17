Назначен новый глава Госкомвоенпрома



Vsr.mil.by

На смену Сергею Гурулеву, отправленному в отставку в прошлом месяце, руководить Государственным военно-промышленным комитетом поставлен Олег Двигалев.

Как сообщила пресс-служба главы Беларуси, генерал-майор Олег Двигалев назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета и освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Соответствующий Указ 18 июля подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Олег Двигалев родился 21 мая 1965 г. на о.Витте, Североморского района, Мурманской области.

После окончания в 1987 году Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища ПВО военную службу он проходил в войсках ПВО. После окончания в 2001 году Военной академии он был назначен на должность заместителя начальника по воспитательной работе центрального командного пункта Войск ПВО, заместителя начальника пункта войсковой части ВВС и войск ПВО, командира войсковой части – заместителя по боевому управлению начальника Главного штаба ВВС и войск ПВО. В 2008 году Олег Двигалев стал начальником штаба – первым заместителем командующего войсками СЗОТК ВВС и войск ПВО. С 2013 года он руководил ВВС и войсками ПВО.