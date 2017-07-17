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Беларусь затопила украинский рынок в битуме

18.07.2017 20:23 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь затопила украинский рынок в битуме

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Импортные поставки битумов в Украину в январе-июне 2017 года выросли на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год до 178 тыс. тонн. Из них 157,2 тыс. тонн составил импорт из Беларуси.

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Вторым поставщиком битума в Украину стала Россия, из которой поступило всего 15,2 тыс. тонн ресурса.  

Около 105 тыс. тонн битума в Украину было ввезено автомобильными партиями, остальные 73 тыс. тонн  доставили по железной дороге.

Согласно данным «А-95» в первом полугодии текущего года около 37 тыс. тонн битума в мае напрямую поставила компания «Альянс Энерго Трейд», примерно 30 тыс. тонн – «Ингус Ойл», около 20 тыс. тонн – «Битекс». Компании «Барт», «Онур Конструкцион Интернешнл» и «Столичный асфальтобетонный завод» импортировали по 7,7 тыс. тонн продукта.

Внутреннее производство битумов в январе-июне 2017 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 7%, до 36,2 тыс. тонн, которые произвело ПАО «Укртатнафта».

В «Консалтинговой группе «А-95» отметили, что баланс украинского рынка битумов в первом полугодии 2017 года составил 212,7 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя за прошлый год.

 
 
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Импортные поставки битумов в Украину в январе-июне 2017 года выросли на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год до 178 тыс. тонн. Из них 157,2 тыс. тонн...

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