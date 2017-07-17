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БАТЭ вышел в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов

18.07.2017 21:08 — Разное | Ежедневник  
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БАТЭ вышел в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов

После домашней ничьи (1:1) белорусский чемпион не оставил шансов своему армянскому сопернику «Алашкерту» на его поле (3:1) и вышел в следующий раунд Лиги Чемпионов.

Начало выездной встречи не вселяло в это уверенности. Хозяева, в Борисове практически не доводившие дело до ударов по воротам БАТЭ, не только опасно атаковали, но и забили первыми.  На 18 минуте отличился Ненадович – 0:1.

Неизвестно, как бы развивались события дальше, если бы не быстрый ответный гол борисовчан, который на  23  минуте провел Гордейчук – 1:1.

Он же в конце первого тайма забил  во второй раз (2:1), сделав шансы «Алашкерта» на проход белорусской команды призрачными.

Несмотря на все старания хозяев во втором тайме, им не удалось  больше отличиться. А вот БАТЭ провел еще один мяч. Его забил на 78 минуте вышедший на замену Максим Володько.

Таким образом, БАТЭ идет дальше, а Беларусь сохраняет своего полпреда в главном европейском клубном турнире. 

 
 
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После домашней ничьи (1:1) белорусский чемпион не оставил шансов своему армянскому сопернику «Алашкерту» на его поле (3:1) и вышел в следующий раунд Лиги Чемпионов.

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