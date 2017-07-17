Начало матча 1-го тура российской премьер-лиги на подмосковной «Арене Химки» между «Динамо» и «Спартаком» было отмечено выходкой спартаковского болельщика из вип-ложи, из стакана с прозрачной жидкостью облившего динамовских поклонников с нижнего яруса, сообщает « Чемпионат ».













Как отмечает « Спорт-Экспресс », драки на секторах неоднократно выпыхивали по ходу первого тайма.

Так, после первого гола «красно-белых» конфликт произошел в центральном секторе, где в основном сидят динамовцы. Дрались не фанаты, а обычные болельщики.

Замес на центре. Много бг атаковали кб и выкинули шарф на поле pic.twitter.com/0Zi3a6eM1i — Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 18 июля 2017 г.

По информации «Спорт-Экспресса», двух-трех поклонников «красно-белых» били около десятка человек с бело-голубой атрибутикой. Во время стычки кто-то выбросил на поле спартаковский шарф. В дело пришлось вмешаться сотрудникам безопасности.

Ещё один эпизод. По центру пополз оскорбительный для Спартака баннер. В итоге кто-то его отнял и смял pic.twitter.com/Cbpzivkk6d — Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 18 июля 2017 г.

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