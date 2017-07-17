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Фанаты "Динамо" и "Спартака" обливались и дрались во время матча чемпионата России

18.07.2017 21:01 — Разное | Tut.by  
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Начало матча 1-го тура российской премьер-лиги на подмосковной «Арене Химки» между «Динамо» и «Спартаком» было отмечено выходкой спартаковского болельщика из вип-ложи, из стакана с прозрачной жидкостью облившего динамовских поклонников с нижнего яруса, сообщает «Чемпионат».




Как отмечает «Спорт-Экспресс», драки на секторах неоднократно выпыхивали по ходу первого тайма.

Так, после первого гола «красно-белых» конфликт произошел в центральном секторе, где в основном сидят динамовцы. Дрались не фанаты, а обычные болельщики.

По информации «Спорт-Экспресса», двух-трех поклонников «красно-белых» били около десятка человек с бело-голубой атрибутикой. Во время стычки кто-то выбросил на поле спартаковский шарф. В дело пришлось вмешаться сотрудникам безопасности.

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Начало матча 1-го тура российской премьер-лиги на подмосковной "Арене Химки" между "Динамо" и "Спартаком" было отмечено выходкой спартаковского болельщика из...

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