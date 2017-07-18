Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на пресс-конференции после поединка с «Алашкертом» рассказал о том, что помогло борисовчанам добиться успеха, прокомментировал отсутствие ключевого защитника Максима Жавнерчика, а также ответил на вопрос, спасла ли наставника от увольнения победа в Армении, сообщает официальный сайт ФК БАТЭ.



Александр Ермакович. Фото: fcbate.by

— Начало матча для нас сложилось хуже не придумаешь. Мало того, что тяжело было приспособиться к непростым погодным условиям, непривычному газону, так еще и пропустили. Но переломили ход встречи за счет волевых качеств, характера. Плюс исполнительское мастерство того же Миши Гордейчука. Гол, который он забил, придал команде уверенности.

— Ждали такого исхода матча?

— Знали, что будет тяжело. Но, конечно, верили в команду и делали все, чтобы пройти дальше. Благодарны ребятам за характер и волю, которые они проявили. Просто молодцы!

— Результат игры определила разница в классе вратарей. Вы согласны?

— Мне не с руки комментировать действия игрока соперника. А за своего я только рад. Щербицкий несколько раз выручил. У нас перспективный вратарь, это наше будущее. В то же время были и помарки.

— Для вас стала сюрпризом игра «Алашкерта» в первом тайме?

— Я бы так не сказал. Знали, что это хорошая команда, хорошо обращается с мячом, более адаптирована к условиям в Ереване. Нам же требовалось время приспособиться. Плюс «Алашкерт» сегодня сыграл хорошо. Где-то нам сопутствовала удача в определенных моментах. Но в целом мы были сильнее.

— Дай бог, чтобы вы попали в групповой этап, болеем за вас! Если попадете, то команда этим составом сможет там хорошо выступить?

— Очень верим в наших ребят. Знаем, что они могут играть еще лучше. Для них сегодняшний уровень — не предел. Но не исключаем, что у нас будут и дополнительные варианты усиления игры. Надо попасть в группу, а там разберемся.

— Скажите как профессионал: в чем вы сегодня переиграли «Алашкерт»? И с чем связаны две замены в первом тайме?

— В Борисове у нас были две вынужденные замены во втором тайме. И это где-то повлияло на рисунок игры. Сегодня возникла еще более тяжелая ситуация — две вынужденные замены уже в первом тайме. Это ни в коем случае не недовольство качеством игры ребят, а травмы. Войти в такую игру тяжело. Возьмем того же Гайдучика: он не имел много игровой практики в этом году. Но за счет мастерства, воли здорово вошел в игру и помог. Как и Максим Володько: помимо того, что закрыл позицию, еще и успел забить гол, который предопределил окончательный исход матча. А за счет чего… Сложно рассуждать. Наверное, мы были сильнее в плане реализации своих моментов. Мы были одним кулаком, единым коллективом, бились друг за друга. Наверное, это самое главное.

— Эта победа спасла вас от увольнения?

— На такие вопросы сложно отвечать. У клуба есть руководство, которое решает. Я человек подневольный, у меня контракт. Но, наверное, если бы не прошли, нам бы в Беларуси этого никто не простил. И главное — я бы себе тоже не простил.

— Спасибо и удачи вам! Скажите, придало ли вам дополнительной мотивации то, как болельщики требовали вашей отставки после первого матча?

— Еще раз повторюсь: я профессионал и должен делать свою работу. А высказывания отдельных болельщиков — просто их мнение. Я не могу по их воле сразу бросить команду в такое время.

— Прокомментируйте отсутствие в выездном составе Жавнерчика.

— Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков.

Жавнерчик: Ссылаться на комаров не хочется. Если не пройдем «Алашкерт», надо разгонять многих