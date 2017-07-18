Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич одержал первую победу в качестве наставника киевского «Динамо», у штурвала которого он встал нынешним летом.

В поединке 1-го тура украинской премьер-лиги киевские динамовцы дома взяли верх над одесским «Черноморцем». Причем по ходу встречи киевлянам пришлось отыгрываться.

«Динамо» Киев — «Черноморец» — 2:1

Голы: 0:1 — Хобленко (13), 1:1 — Шепелев (22), 2:1 — Ярмоленко (42).

Удары: 18−6.

Удары в створ ворот: 8−2.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Угловые: 6−0.

Владение мячом: 61%-39%.

Предупреждения: Вида (60) — Каплиенко (60, 73), Ковалец (83).

Удаление: Каплиенко (73, после второго предупреждения).

Видео: ТСН ПРОСПОРТ

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«Черноморец» доигрывал матч в меньшинстве — защитник Александр Каплиенко в течение 13 минут получил две желтые карточки и был удален с поля на 73-й минуте.

Одним из героев поединка у киевлян стал 20-летний полузащитник Владимир Шепелев, отметившийся забитым мячом и голевым пасом.

Белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун вышел на замену на 76-й минуте.

Белорусский 27-летний защитник «Черноморца» Артем Рахманов провел на поле весь матч, это его дебют в украинской премьер-лиге.

Матч на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского проходил без зрителей. Так киевское «Динамо» было наказано за поведение болельщиков в прошлом сезоне в поединке против донецкого «Шахтера».

Для Александра Хацкевича прошедший поединок был вторым официальным в роли главного тренера киевского «Динамо». В дебютном матче за Суперкубок Украины в Одессе киевляне потерпели поражение .