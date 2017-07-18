Олег Двигалев освобожден от должности командующего ПВС и назначен на другую

Александр Лукашенко подписал указ об освобождении генерал-майора Олега Двигалева от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Двигалев указом президента отныне назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета, должность которого была вакантна с 20 июня, когда был отправлен в отставку по соглашению сторон Сергей Гурулев.

Напомним, Двигалев заменил на посту командующего ВВС и ПВО Дмитрия Пахмелкина, уволенного «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь».

Под «ненадлежащим исполнением» следует понимать прокол белорусской ПВО, пропустившей на территорию страны легкомоторный самолет с гражданами Швеции, сбросившими на территорию Беларуси игрушечных медведей с табличками о том, что «игрушки требуют защиты прав человека в Беларуси». Фото и видео эпизода с так называемым «плюшевым десантом» выложил в сеть студент Института журналистики Антон Суряпин.