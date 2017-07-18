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Daimler отзывает в Европе более 3 млн дизельных машин

18.07.2017 23:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл – Sputnik. Автопроизводитель Daimler AG планирует отозвать в Европе более трех миллионов машин с дизельными двигателями, сообщается в пресс-релизе концерна.

Daimler отзывает в Европе более 3 млн дизельных машин
© Sputnik Brian Snyder
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На такой шаг немецкая компания пошла, чтобы провести работы по улучшению системы выброса вредных веществ.

"Дебаты о дизельных двигателях создают неопределенность, поэтому мы приняли решение о дополнительных мерах, чтобы успокоить водителей", – заявил председатель совета директоров Daimler Дитер Цетше.

В комплексный план по обновлению дизельных двигателей для сокращения выбросов вредных веществ компания вложит около 220 миллионов евро. Обслуживание машин для их владельцев будет бесплатным.

Daimler – один из самых крупных автоконцернов мира. Он был создан в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz, а в 1998-м после слияния с американской Chrysler преобразован в Daimler Chrysler AG. В 2007-м автогигант снова переименовали в Daimler.

Автоконцерн Volkswagen был обвинен в середине сентября 2015 года в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. В апреле 2016 года компания сообщила о достижении соглашения с властями США по урегулированию "дизельного скандала". Сделка включает в себя выкуп компанией автомобилей у потребителей и выплаты компенсаций водителям. В результате скандала Volkswagen Group по итогам 2015 года получил убыток в размере 1,301 миллиарда евро, тогда как годом ранее его прибыль превысила 14 миллиардов.

 
Теги: Минск
 
 
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В комплексный план по обновлению дизельных двигателей для сокращения выбросов вредных веществ компания вложит около 220 миллионов евро.

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