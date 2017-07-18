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Видеофакт: как айсберг размером в четыре Лондона появился в Антарктиде

18.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Площадь поверхности отколовшегося айсберга — шесть тысяч квадратных километров. Это, к примеру, в четыре раза больше, чем территория Лондона, и чуть меньше, чем остров Кипр.

Видеофакт: как айсберг размером в четыре Лондона появился в Антарктиде
пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"
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Новоявленный айсберг был зафиксирован американским спутником, который на прошлой неделе пролетал над шельфовым ледником Ларсен С.

Появление айсберга — для ученых не откровение. Этого события они ждали уже десять лет, наблюдая за ростом трещины в леднике Ларсен С. В последние три года рост трещины ускорился, поэтому появление айсберга не стало новостью.

В ближайшее время айсберг в океан не уплывет, однако следить за ним нужно, поскольку впоследствии ветры могут унести его — и глыба будет угрожать судоходству.

По данным ученых, новый айсберг может войти в десятку крупнейших в истории.

 
Теги: Новости
 
 
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От ледника в Антарктиде на днях откололся один из крупнейших в истории айсбергов. Смотрите на видео кадры трещины и поверхности массива.

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