|
Видеофакт: как айсберг размером в четыре Лондона появился в Антарктиде
18.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Площадь поверхности отколовшегося айсберга — шесть тысяч квадратных километров. Это, к примеру, в четыре раза больше, чем территория Лондона, и чуть меньше, чем остров Кипр.
пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"
Новоявленный айсберг был зафиксирован американским спутником, который на прошлой неделе пролетал над шельфовым ледником Ларсен С.
Появление айсберга — для ученых не откровение. Этого события они ждали уже десять лет, наблюдая за ростом трещины в леднике Ларсен С. В последние три года рост трещины ускорился, поэтому появление айсберга не стало новостью.
В ближайшее время айсберг в океан не уплывет, однако следить за ним нужно, поскольку впоследствии ветры могут унести его — и глыба будет угрожать судоходству.
По данным ученых, новый айсберг может войти в десятку крупнейших в истории.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От ледника в Антарктиде на днях откололся один из крупнейших в истории айсбергов. Смотрите на видео кадры трещины и поверхности массива.
|
Архив (Разное)
Комментарии