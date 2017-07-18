Видеофакт: как айсберг размером в четыре Лондона появился в Антарктиде

Площадь поверхности отколовшегося айсберга — шесть тысяч квадратных километров. Это, к примеру, в четыре раза больше, чем территория Лондона, и чуть меньше, чем остров Кипр.

Новоявленный айсберг был зафиксирован американским спутником, который на прошлой неделе пролетал над шельфовым ледником Ларсен С.

Появление айсберга — для ученых не откровение. Этого события они ждали уже десять лет, наблюдая за ростом трещины в леднике Ларсен С. В последние три года рост трещины ускорился, поэтому появление айсберга не стало новостью.

В ближайшее время айсберг в океан не уплывет, однако следить за ним нужно, поскольку впоследствии ветры могут унести его — и глыба будет угрожать судоходству.

По данным ученых, новый айсберг может войти в десятку крупнейших в истории.