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Видеофакт: медведь на мотоцикле ездил по улицам Архангельска
18.07.2017 22:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Необычную ситуацию запечатлел на дороге один из жителей Архангельска — областного центра на севере России. В мотоцикле в люльке ехал живой медведь и махал лапой другим водителям.
Оказалось, медведь — участник цирковой труппы, прибывшей в Архангельск, а его поездка была согласована с властями.
250-килограммовый медведь специально обучен садиться и ездить на велосипеде. Цирк использует маленькое шоу в качестве пиара.
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В городе Архангельск на севере России в мотоцикле по городу разъезжал медведь. Смотрите на видео, как косолапый приветствовал водителей.
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