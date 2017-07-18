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Видеофакт: медведь на мотоцикле ездил по улицам Архангельска

18.07.2017 22:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Необычную ситуацию запечатлел на дороге один из жителей Архангельска — областного центра на севере России. В мотоцикле в люльке ехал живой медведь и махал лапой другим водителям.

Оказалось, медведь — участник цирковой труппы, прибывшей в Архангельск, а его поездка была согласована с властями.

250-килограммовый медведь специально обучен садиться и ездить на велосипеде. Цирк использует маленькое шоу в качестве пиара.

 
 
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В городе Архангельск на севере России в мотоцикле по городу разъезжал медведь. Смотрите на видео, как косолапый приветствовал водителей.

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