Видеофакт: медведь на мотоцикле ездил по улицам Архангельска

Необычную ситуацию запечатлел на дороге один из жителей Архангельска — областного центра на севере России. В мотоцикле в люльке ехал живой медведь и махал лапой другим водителям.

Оказалось, медведь — участник цирковой труппы, прибывшей в Архангельск, а его поездка была согласована с властями.

250-килограммовый медведь специально обучен садиться и ездить на велосипеде. Цирк использует маленькое шоу в качестве пиара.