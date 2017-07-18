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Португальский издатель о "культе личности" Лукашенко

18.07.2017 20:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Всемирный конгресс русской прессы, который прошел в Минске, посетили журналисты и издатели из 52 стран мира, среди них была и представительница Португалии, директор издательства "Портуруссо" Нина Яковлева, которая в интервью радио Sputnik Беларусь поделилась впечатлениями о нашей стране и рассказала о жизни русскоязычного сообщества в Португалии.

"Очень трудно заметить что-то критическое, все чисто, ухожено, нет эмигрантов… "Славянский Базар" оставил грандиозное впечатление и  единственное, что вызвало у меня внутренний вопрос, это часто звучащие благодарности в адрес президента. Думаю, Александру Григорьевичу надо издать указ о запрете благодарностей, так как не все правильно оценивают обстановку, думая что это проявления культа личности", — сказала Нина Яковлева.

Собеседница Sputnik отметила, что ее коллеги, участники Всемирного форума русской прессы, которые присутствовали на открытии "Славянского Базара" вели себя как тинейджеры: пели, свистели и порой пускались в пляс. 

Интервью с директором издательство "Портуруссо" Ниной Яковлевой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор издательства "Портуруссо" Нина Яковлева рассказывает о белорусских впечатлениях и жизни в стране, где 300 солнечных дней в году.

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