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Азиатские инвесторы заполняют «черный список» белорусских налоговиков

19.07.2017 00:09 — Разное | Ежедневник  
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Азиатские инвесторы заполняют «черный список» белорусских налоговиков

SkyscraperCity

Инвесторы из стран Персидского залива и Ближнего Востока «облюбовали» места в списке должников белорусскому бюджету.

На протяжении уже больше полутора лет фигурантом списка является компания «Минселко» - оператор развлекательного комплекса «Журавинка». Ее владельцем является турецкий миллионер Суди Озкан. В Беларуси турку принадлежит также гостиница Crowne Plaza и ряд других объектов недвижимости. На 1 июля этого года среди должников налоговой оказалась только «Минселко», хотя финансовые проблемы испытывают и другие бизнесы Суди Озкана.

В последние месяцы, судя по участившимся попаданиям в «черный список», возникли проблемы с исполнением обязательств перед белорусским бюджетом у ливанского девелопера «Рубироз Интернешнл». Компания стала одним из пионеров белорусского рынка недвижимости. Одним из крупнейших объектов, который она построила за свыше 10 лет присутствия на нем, является бизнес-центр Royal Plaza на проспекте Победителей. Правда, в последнее время владельцы  «Рубироз Интернешнл» начали избавляться от активов. В 2016 -2017 годах из ее портфеля исчезли  торговые центры «На Голодеда» и «Рига».

В должниках перед бюджетом на 1 июля этого года числятся две иранские компании. Один из них – это брестский застройщик офисных центров «Першия»,  второй – «Логистический центр Прилесье».

Первую очередь «Прилесья»  под Минском в течение 2007-2013 годов построила иранская компания Keyson. Ее владелец  Мохаммед Резо Ансари  застолбил за собой также площадку под стрительство в районе Национальной библиотики многофункционального  комплекса «Магнит Минска».  Буквально на прошлой неделе по этому проекту высказался вице-премьер Анатолий Калинин. На личной встрече с главой Keyson он призвал бизнесмена активизировать строительство «Магнит Минска».

Что касается белорусских бизнесов, к завершению первого полугодия оказавшихся с невыполненными обязательствами  перед казной, то обращает внимание на себя нахождение в «черном списке» на протяжении нескольких месяцев компании «Связьинформсервис». Ее владелец Владимир Лахтенков входит в топ-200 влиятельных и успешных бизнесменов Беларуси, а в 2016 году претендовал на титул бизнесмена года на конкурсе EY.  

В черных списках на 1 июля также фигурируют бывший торговец бытовой техники и один из основателей Торгового дома «На Немиге» «Белфортекс», бывшая «дочка» «Белвнешэкономбанка» «Белинтерфинанс», застройщик улицы Немиги «Фарт и В» и «Червенского парка» «Лада-ОМС Инжениринг», участник КХЛ «Хоккейный клуб «Динамо-Минск», борисовский девелопер «Белкаспи», крупный витебский ретейлер «Ника», Климовичский ЛВЗ,  застройщик Могилева «Кейдж Дэвеломент» и еще несколько сотен должников. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Инвесторы из стран Персидского залива и Ближнего Востока «облюбовали» места в списке должников белорусскому бюджету.

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