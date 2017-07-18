|
БАТЭ обыграл «Алашкерт» и вышел в третий раунд ЛЧ
У Борисовского БАТЭ увеличились шансы на выход в плей-офф, – 18 июля он выиграл у армянского «Алашкерта».
Итоговый счет составил 3:1. Теперь нашим спортсменам предстоит борьба с пражской «Славией» за выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
Первый матч со «Славией» пройдет 25 или 26 июля в Праге, ответный – 1 или 2 августа в Борисове.
Команда, которая одержит победу, выйдет в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, проигравшая – окажется в плей-оффе квалификации Лиги Европы.
20 июля минское «Динамо» сыграет с клубом «Работнички» (Македония), а брестское «Динамо» – с «Альтах» (Австрия). Это будут ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, на выезде обе игры прошли со счетом 1:1.
Напомним, по результатам жеребьевки 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне,
Фото: "Прессбол"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Борисовского БАТЭ увеличились шансы на выход в плей-офф, – 18 июля он выиграл у армянского «Алашкерта».
|
Архив (Разное)
Комментарии