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БАТЭ обыграл «Алашкерт» и вышел в третий раунд ЛЧ

19.07.2017 01:03 — Разное | БДГ  
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У Борисовского БАТЭ увеличились шансы на выход в плей-офф, – 18 июля он выиграл у армянского «Алашкерта».

Итоговый счет составил 3:1. Теперь нашим спортсменам предстоит борьба с пражской «Славией» за выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Первый матч со «Славией» пройдет 25 или 26 июля в Праге, ответный – 1 или 2 августа в Борисове.

Команда, которая одержит победу, выйдет в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, проигравшая – окажется в плей-оффе квалификации Лиги Европы.

20 июля минское «Динамо» сыграет с клубом «Работнички» (Македония), а брестское «Динамо» – с «Альтах» (Австрия). Это будут ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, на выезде обе игры прошли со счетом 1:1.

Напомним, по результатам жеребьевки 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне, стало известно, что БАТЭ нужно было еще раз сыграть с «Алашкертом», а после победы над ним сразится с пражской «Славией».

Фото: "Прессбол"

 
 
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У Борисовского БАТЭ увеличились шансы на выход в плей-офф, – 18 июля он выиграл у армянского «Алашкерта».

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