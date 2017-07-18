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История читателя. ГАИ предложила владельцу ВАЗ вместо выдачи нового сертификата ТО перерегистрировать авто

19.07.2017 07:36 — Разное | Tut.by  
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Пенсионер из Минска, владелец старого ВАЗ на советских номерах, обратился в МРО ГАИ с просьбой заменить сертификат о прохождении техосмотра на новый, в связи с тем, что в старом места для отметок уже не осталось. В МРО мужчине ответили: сертификат выдадим после перерегистрации машины и замены номера. «Почему я должен это делать?» — недоумевает автомобилист. AUTO.TUT.BY разбирается в проблеме.


Фото носит иллюстрационный характер

— На ВАЗ-21011 папа ездит с советских времен — как купил в 1981 году новой, — рассказал сын автомобилиста Гордей. — Машина — огонь. Крепкая по кузову и серьезных поломок никогда в ней не было. Отец смотрел за машиной, пылинки с нее сдувал. Даже мне в детстве вручал банку с полиролью и тряпкой и поручал натирать кузов авто. На машине ездили только летом, а зимой «жигуль» хранился в гараже.

Почти 40-летняя машина ни разу не перекрашивалась — настоящий раритет, даже номера и техпаспорт на авто того же периода.

— Техосмотр машина проходит своевременно. В 2001 году в техпаспорте закончились свободные поля для штампов о прохождении ТО и в МРО ГАИ мне выдали сертификат о прохождении ТО современного образца. В текущем году я прошел очередной ТО, и свободные поля для штампов в сертификате вновь закончились. Для замены документа я поехал в МРО ГАИ, расположенный в Ждановичах.

Инспектор МРО ГАИ Минска сообщил пенсионеру, что к техпаспортам старого образца сертификаты не выдаются и необходимо заново регистрировать автомобиль с заменой техпаспорта и регистрационных знаков.

— Я не понимаю, почему в МРО потребовали это делать! — возмущен автовладелец. — На мой вопрос о регламентирующем данную процедуру документе сотрудник сослался на постановление Совмина Беларуси № 1849 от 31.12.2002. Я заранее изучил этот документ и никаких упоминаний о данной ситуации не нашел. Старший инспектор МРО ГАИ, к которому меня направили, начал рассуждать на тему уже несуществующего государства и несоответствия технических условий. Но ведь данные документы на авто и регистрационные знаки действительны, что подтверждается при прохождении технического осмотра. К тому же процедура перерегистрации стоит немалых денег и отнимает много времени.

Не согласившись с позицией сотрудников МРО, пенсионер обратились за разъяснениями в ГАИ Минска и на официальный сайт МВД.

— Получил два противоречащих друг другу ответа: в письме из ГАИ Минска сообщалось, что я должен заменить техпаспорт и рекомендуют заменить номера. А из ГАИ МВД Беларуси пришел ответ, что обязанности замены техпаспорта и номеров в случае обращения за новым сертификатом о прохождении ТО в моем случае нет.


Этот ответ пришел автовладельцу из ГАИ Минска

А этот — из УГАИ МВД Беларуси

Пока автомобилист не решил, что ему делать и как решить вопрос с получение нового сертификата о прохождении ТО. Но проходить перерегистрацию и менять номера — желания у него нет.

Комментарий ГАИ Минска

— Автомобилисту стоило бы обратить внимание на ответ, который дала на его ответ ГАИ Минска, — отметил представитель ГАИ Минска Дмитрий Ткачев. — В нем написано, что мы «рекомендуем произвести замену регистрационных знаков». Рекомендация дана в связи с тем, что регистрационные знаки образца СССР не соответствуют действующему СТБ.

В ГАИ Минска также сказали, что в настоящее время, согласно п. 15.8 указа президента № 200 от 26.04.2010 г., процедура выдачи нового сертификата о прохождении ТО называется: «Выдача нового сертификата о прохождении государственного технического осмотра (приложения к свидетельству о регистрации транспортного средства)».

— Но здесь мы сталкиваемся в коллизией: в советские времена техпаспорт был в виде книжечки, в котором были внесены данные на автомобиль, там же ставили отметки о прохождении техосмотра. Законодательство того времени не предусматривало выдачу к этому документу дополнительных приложений, которым и является сертификат о прохождении государственного техосмотра.

В связи с тем, что данный вопрос не полностью урегулирован действующим законодательством и трактуется двояко, то решение ГАИ принимает в сторону граждан.

— В МРО таким автовладельцам выдадут новый сертификат. Для исключения ситуации, произошедшей во время прошлого визита, рекомендую автомобилисту взять с собой ответ, который прислали ему из ГАИ Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Владелец старого ВАЗ захотел заменить сертификат о прохождении техосмотра на новый - в старом места для отметок уже не осталось. В МРО ответили: надо...

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