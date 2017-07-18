|
Автор дубля в ворота "Алашкерта": Пропущенный мяч нас взбодрил
Автор двух голов в ворота «Алашкерта» нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук после
— Мы хотели выиграть — и сделали это. Конечно, было тяжело. Впрочем, другого и не ожидали. Еще до матча понимали: в условиях зноя придется играть через «не могу». Удалось проявить морально-волевые качества. От того значимость победы еще выше.
Мои голы являлись важными? Я оказывался только в концовке тех эпизодов, а на них работала вся команда. Ребята молодцы. В первом случае, приняв передачу, глянул вперед и не увидел никого перед собой. Потому ударил. Получилось неплохо. А затем провели классную атаку. Оставалось только переиграть вратаря. Но, если честно, в целом своей реализацией в нынешнем сезоне я не очень доволен. Надо ее подправлять.
Не скажу, что был удивлен активностью соперника в начале встречи. Обыкновенная борьба за инициативу. Хозяевам было легче. Их подгоняли болельщики. А тут еще «Алашкерт» отличился. Нас такой ход событий не устраивал — сразу перехватили инициативу. Я бы даже сказал, пропущенный мяч нас взбодрил — сумели дважды забить. Во втором тайме, правда, подсели. Но все же действовали по счету. Еще и увеличили перевес, когда ереванцы раскрылись. Тот гол и решил все в противостоянии.
Теперь начнем готовиться к пражской «Славии». Пока имею лишь отрывочное представление о ней. Чешский клуб внешне впечатляет своими приобретениями. В команду пришли сверхопытные футболисты. Но и мы сдаваться просто так не собираемся. Будем бороться, — заверил Михаил Гордейчук.
В следующем раунде БАТЭ сыграет с пражской «Славией». Уже определены точные даты поединков. Первый матч пройдет во вторник, 25 июля в Праге, ответная игра состоится в среду, 2 августа на поле «Борисов-Арены».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Гордейчук признался, что не был удивлен активностью соперника в начале встречи.
|
Архив (Разное)
Комментарии