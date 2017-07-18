Пока здесь не было разметки, оно казалось чуточку проще. Хотя знаки при выезде с Журавецкой и Луцкой намекали на грядущие трудности. Благо из строящегося микрорайона трафик пока невелик — но это временно, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

С «турбокольцами» брестчане уже знакомы по Каменецкому да Варшавскому. Но это, «суворовское», определенно более узкое. Да еще и троллейбусное движение имеет в основе. И это предопределило некоторые особенности. Так, въехать на кольцо можно с двух полос каждого направления. Но выехать с кольца по тем же двум получится лишь в обе стороны ул. Суворова. «Турбосужения» идут в сторону Луцкой и Журавецкой, так что проехать в правой полосе полный круг не получится. И при выезде с этих улиц из правой крайней получится лишь повернуть направо, на Суворова. Для выезда на внутреннюю часть кольца (соответственно, прямо и налево) необходимо занимать левую крайнюю полосу. Этакий формат «полутурбо».

На бумаге это кажется достаточно сложным, но на деле схема гораздо проще. С одним лишь изъяном — здесь действительно узко. И пока брестчане не приноровились к новому формату, возможны аварийные ситуации. Пока корреспонденты «Вечерки» делали фото на месте, из двух точек кольца раздались звуки клаксонов — кто-то кого-то подрезал, не пропустил и т.д. Хотя и разметка, и знаки весьма красноречивы. Не смотрим, видимо…

А вот другое новшество — регулируемые пешеходные переходы в паре десятков метров за съездами с кольца — действительно напрягает. Пешеходное движение с застройкой ЮВМР-4 здесь явно вырастет, рядом костел, так что наличие «зебр» обязательно — никто не спорит. Но не создаст ли один красный сигнал в любом из направлений затор на самом кольце? Ответ на этот вопрос получим тогда, когда «трехглазые» будут включены — пока они работают в режиме ожидания.

В остальном перекресток, выполненный силами СМУ-2 КУП «Брестжилстрой», заметно облагородился. Особенно ул. Журавецкая, которая в этом нуждалась. С помощью ПКУП «Коммунальник» центр нового кольца получил оформление в виде трех ступеней с вечнозелеными растениями. Решение практичное, поскольку не затрудняет боковой обзор кольца и в то же время не дает встречному потоку вас слепить. Наверняка к Новому году здесь появится и какой-нибудь арт-объект.