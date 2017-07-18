Сделать жизнь многодетной мамы лучше: какой получилась новая кухня для Алеси Пискун

Вот и все: кухня для многодетной мамы Алеси Пискун готова. Для того чтобы сделать ремонт, понадобилось четыре с половиной месяца и труд десятка партнеров, которые отдали этому проекту свои силы, время, финансы. Каким получился итоговый результат, смотрите в нашем фоторепортаже.





До:





После:





От прежней обстановки на кухне Алеси остались холодильник, стол и стулья, весь остальной интерьер полностью обновился. Поначалу проект задумывался в более скромных масштабах: освежить стены, уложить плитку и поставить новую мебель. Но чем глубже партнеры знакомились с домом семьи Пискун, тем яснее становилось, что ему нужен более серьезный ремонт.

Хронология ремонта

Напомним, как все происходило. Начиналось все с таких, казалось бы, банальных процедур, как осмотр и замер помещения, беседы с Алесей и обсуждение ее предпочтений. Далее дизайнер компании PrivateHouse Андрей Федосов разработал проект новой кухни, опираясь на те возможности, которые предоставляли партнеры. Сегодня (наконец это можно сказать!) на него можно посмотреть вживую.

Электромонтажник компании «Электромастер» Андрей Богатов сделал новую разводку под розетки и выключатели, а также позаботился о том, чтобы все работало без сбоев — установил автомат защиты.

Далее пришел черед пола — он стал теплым. За это — благодарность компании «Теплый дом», которая спонтанно включилась в проект и предоставила материалы. Вместе с полом была уложена плитка из коллекций «Майорка» и «Кастелло» от фирменной розничной сети «Керамин».

После этого отделочники компании PrivateHouse сделали новый потолок, укрепили и подготовили стены, а после их покрасили. Одна из них приобрела яркий желтый цвет, три остальные сохранили пастельную нейтральность.

Предполагалось, что дверь останется прежней, ее только немного отреставрируют. Но когда команда проекта увидела промежуточный результат ремонта, то пришла к выводу, что ее тоже нужно менять. Так у проекта появился еще один партнер — «Кедр-26», который подобрал подходящую по стилистике дверь из шпона дуба и установил ее.

Наконец настал черед мебели и техники.





Кухню предоставила компания «Кухни „Модуль-Онлайн“», она же стала инициатором этого проекта. Лучше нас о ней расскажет Дмитрий, руководитель компании.

— Кухни «Модуль» — это доступная готовая универсальная модель кухни, которая подходит в любое помещение. Всё просто: есть 29 готовых модулей 7 коллекций стильных фасадов, из которых вы можете составить кухню своей мечты. Все модули — в наличии на складе. Чтобы не ошибиться и увидеть свой будущий проект, нами разработана программа, которой может воспользоваться бесплатно любой человек. Онлайн-конструктор рассчитает проект с учетом коммуникаций, сделает визуализацию картинки и предоставит точную цену на будущую кухню .

Когда мы проектировали кухню Алеси, рассматривали два варианта: П-образный, в основе которого лежит расположение мебели по трем стенам, и двухрядный тип, когда мебель стоит в два ряда, преимущественно по противоположным стенам. По причине того, что подоконник расположен ниже уровня кухни, мы остановились на последнем варианте. Также решили сделать дополнительный ряд шкафчиков под потолок, чтобы выиграть пространство, а также организовать место, куда можно складировать редко используемые предметы. Столешница — с покрытием EGGER. Теперь рабочая зона имеет достаточно поверхности для готовки, а также места для хранения, куда поместится все необходимое для большой семьи.

Модули шкафов изготовлены из ДСП Kronospan 18 мм с системой «ДВП в ПАЗ» и вешаются на монтажную регулируемую планку, которая идет комплекте. Петли — от известной австрийской компании BLUM.





Дизайнер предложил использовать фасады коллекции «Милан» — результат, на мой взгляд, потрясающий. Белый цвет создает атмосферу уюта. Фасады покрыты матовым декором Renolit (Германия), они износостойкие и легко моются, что будет очень актуально, пока детишки маленькие. Выдвижные механизмы кухни — метабокс с доводчиком, при которых ящики не будут греметь при закрытии. Чтобы было более практично, мы немного изменили проект и переместили витрины на левую стену. При расположении возле мойки на стеклах оставались бы разводы от капель воды. Мойка — от компании FRAP, смесители белорусского производства ТМ Dobra.





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Техника — подарок от компании Exiteq. Это посудомоечная машина, газовая варочная панель, духовой шкаф и вытяжка — все для того, чтобы готовить вкусные завтраки-обеды-ужины и печь аппетитные пироги.





Обеденная зона пополнилась ботаническими рисунками с изображением цитрусовых, которые при желании можно будет сменить на детские рисунки. Рамки у них непростые: ручной работы, из багетной мастерской «Ателье Янковского».

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С технической точки зрения ремонт выглядит так. Однако кроме материалов и труда в кухню Алеси вложено немало сил, энергии и, возможно, души каждого, кто хотел сделать жизнь мамы и пятерых детей чуть более комфортной.

Еще раз огромную благодарность Алеся Пискун и портал TUT.BY хотели бы выразить :

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