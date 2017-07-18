В рамках XXVI фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" прошел международный детский вокальный конкурс "Витебск-2017", который по праву называют детским "Славянским базаром". И страсти там кипели ничуть не меньшие, чем на сцене витебского Летнего амфитеатра. Два десятка юных конкурсантов исполнили на сцене концертного зала "Витебск" эстрадную песню композитора своей страны на родном языке, а география конкурса уже давно вышла за пределы славянских стран – в этом году участвовали представители из США и Кубы.

Победителем и обладательницей Гран-при фестиваля стала 12-летняя могилевчанка Мария Магильная, с песней "Душы так хочацца святла", авторства Натальи Скопец и Татьяна Шуринова. Гала-концерт состоялся 13 июля в концертном зале "Витебск". А позже, в тот же день, на торжественной церемонии открытия "Славянского базара" Мария получила статуэтку "Золотая лира" и приз фестиваля из рук президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Мне было очень приятно, когда назвали мое имя, меня прямо счастье переполняло. Я представила, что сейчас я пойду на открытую площадку. Мне было очень приятно выступать в Летнем амфитеатре. Когда сам президент давал мне статуэтку, он сказал, чтобы у меня было больше таких значимых конкурсов. И, конечно же, пожелал удачи", – рассказала Мария.

На "Славянском базаре" Мария впервые. Но в последние два года девочка участвовала в национальном отборе на детское "Евровидение". Второй год подряд она завоевывает призы в конкурсе "Зорныя кветкі", который проводится при поддержке Департамента по внешнеэкономическим и международным связям мэрии Москвы, а также Дома Москвы в Минске.

Теперь в планах юной звезды отдохнуть на каникулах, а потом – снова ответственные будни. Кроме подготовки к новым конкурсам, впереди новый учебный год и школа. А в Доме Москвы готовится праздничный концерт к началу нового учебного года, в котором примет участие и обладательница Гран-при детского "Славянского базара".

Беседу с Марией Магильной слушайте на радио Sputnik Беларусь.