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Владимир Маяковский: поэзия вне времени и границ
19.07.2017 08:05 — Разное | Sputnik Беларусь
В России, Беларуси, Грузии, Молдове и по всему миру отмечают 124 года со дня рождения Владимира Маяковского (1983 — 1930). Это один из талантливейших русских поэтов первой трети XX века, драматург, публицист, актер, художник. Он родился в грузинском селе Багдади, начальное образование получил в Кутаисской гимназии, свободно владел грузинским языком. Тайна смерти поэта до сих пор вызывает споры литературоведов и критиков, но где бы ни родился поэт и какой бы смертью ни умер, он остается поистине достоянием мировой культуры и самобытным явлением поэзии. О наследии Маяковского в России, Грузии и Молдове расскажут участники видеомоста:
В Минске:
В Кишиневе:
В Тбилиси:
В Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 19 июля, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 19 июля, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Москва - Тбилиси - Кишинев на тему: "Владимир Маяковский: поэзия вне...
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