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Владимир Маяковский: поэзия вне времени и границ

19.07.2017 08:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В России, Беларуси, Грузии, Молдове и по всему миру отмечают 124 года со дня рождения Владимира Маяковского (1983 — 1930). Это один из талантливейших русских поэтов первой трети XX века, драматург, публицист, актер, художник. Он родился в грузинском селе Багдади, начальное образование получил в Кутаисской гимназии, свободно владел грузинским языком. Тайна смерти поэта до сих пор вызывает споры литературоведов и критиков, но где бы ни родился поэт и какой бы смертью ни умер, он остается поистине достоянием мировой культуры и самобытным явлением поэзии. О наследии Маяковского в России, Грузии и Молдове расскажут участники видеомоста:

В Минске:

  • советский и белорусский музыкант, заслуженный артист Белорусской ССР, участник ВИА "Песняры" (1977—1992), легендарный исполнитель "Беловежской пущи", солист проекта "Песняров" "Владимир Маяковский" Валерий ДАЙНЕКО.

В Кишиневе:

  • кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русской филологии Молдавского госуниверситета Владимир НОСОВ;

В Тбилиси:

  • литературовед, член редакционной коллегии "Русский клуб", автор книг и статей о жизни и творчестве В. Маяковского Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ — ШАДУРИ;

В Москве:

  • директор Музея Маяковского Алексей ЛОБОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 19 июля, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 19 июля, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Москва - Тбилиси - Кишинев на тему: "Владимир Маяковский: поэзия вне...

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