Владимир Маяковский: поэзия вне времени и границ

В России, Беларуси, Грузии, Молдове и по всему миру отмечают 124 года со дня рождения Владимира Маяковского (1983 — 1930). Это один из талантливейших русских поэтов первой трети XX века, драматург, публицист, актер, художник. Он родился в грузинском селе Багдади, начальное образование получил в Кутаисской гимназии, свободно владел грузинским языком. Тайна смерти поэта до сих пор вызывает споры литературоведов и критиков, но где бы ни родился поэт и какой бы смертью ни умер, он остается поистине достоянием мировой культуры и самобытным явлением поэзии. О наследии Маяковского в России, Грузии и Молдове расскажут участники видеомоста:

В Минске:

советский и белорусский музыкант, заслуженный артист Белорусской ССР, участник ВИА "Песняры" (1977—1992), легендарный исполнитель "Беловежской пущи", солист проекта "Песняров" "Владимир Маяковский" Валерий ДАЙНЕКО.

В Кишиневе:

кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русской филологии Молдавского госуниверситета Владимир НОСОВ;

В Тбилиси:

литературовед, член редакционной коллегии "Русский клуб", автор книг и статей о жизни и творчестве В. Маяковского Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ — ШАДУРИ;

В Москве:

директор Музея Маяковского Алексей ЛОБОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 19 июля, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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