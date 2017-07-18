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Бутылка, гандбольный мяч или кирпич. Ваши ставки - от чего разобьется антивандальное окно?
К описаниям разных товаров — от носков до пылесоса — мы уже относимся с подозрением, так как привыкли: маркетологи стремяться заставить нас верить в то, чего нет на самом деле. TUT.BY решил проверить, насколько заявления производителей соответствуют действительности. Помочь в этом деле вызвалась компания «
Мы решили усложнить тест и пригласили спортсменов из гандбольной команды «СКА Минск» — разыгрывающего Максима Сончика и левого полусреднего Алексея Хадкевича. Их бросок будет помощнее обычного! Ведущий теста Павел Шестаков тоже попробовал свои силы в разбивании стекла. Что из этого вышло? Смотрите в нашем видео.
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Тестируем стеклопакет на прочность. *Партнерский материал
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