Бросить или тянуть на себе: что делать, если мужчина живёт за твой счёт

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу alesia. pesenko@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

Сегодня узнаем, как жить с людьми, у которых нет амбиций и желания получить от жизни больше, чем хлеб и крыша над головой.



Фото: matrony.ru

Хочу услышать мнение психолога о мужчинах с низким уровнем притязаний. Что делать, если сталкиваешься с человеком, который не пьет, сам работящий, верный и заботливый, и любящий — вроде все отлично, но…

Мой парень из простой рабочей, но очень дружной семьи. Поначалу я этим фактом очень восхищалась. Еще бы! Мои родители давно развелись и до сих пор не могут простить друг друга. А его мама и папа много лет живут в любви и взаимопонимании. Но потом, приглядевшись, я начала замечать определенные моменты, которые мне, мягко говоря, не понять. Например, как люди, которым за пятьдесят, живут в общаге и элементарно не могут сделать нормальный ремонт — поменять засаленные обои, мебель времен бабушкиной юности, затертую до дыр, ковровую дорожку и стулья, из которых торчат пружины. Они 35 лет не были в отпуске. Поездка к родне в соседнюю область — это максимум. Море, заграница? Да вы что! И так во всем. Нет денег — ну и что?! Вон макароны остались, сварим, будет что поесть на ужин. Одежду можно купить в секонд-хенде. А не так давно мама парня мне позвонила и говорит, что у нее есть знакомая, которая работает на чулочной фабрике и может достать носки и колготки со скидкой. У меня в голове не укладывается, насколько все должно быть плохо с финансами, чтобы экономить на носках! И ладно бы они так жили, но в своем молодом человеке, который зовет меня замуж, я замечаю те же черты и точно такой же подход к жизни. Он работает в той же фирме, где и его отец. Платят им по факту нормально, но на деле постоянно задерживают ЗП, иногда по несколько месяцев. Работа сложная, с ночными сменами и командировками (я частенько езжу с ним), а платят по факту копейки. Работу они менять не хотят, они ее любят и надеются, что все наладится. Фактически он живет у меня и на мою зарплату. Семью, похоже, все устраивает. На резонный вопрос, а что же дальше, мой парень ответил, что скоро его фирма откроет новый филиал и мы поедем жить в другой город после свадьбы, а общагу нам дадут.



Фото: sun-hands.ru

И очень удивился, когда я заявила, что меня не устраивает ехать куда-то, где нет жилья, работы (для меня) и поддержки родных, да еще с мужчиной, который пока не проявил себя как добытчик.

Теперь обо мне. Если вы думаете, что я родилась с золотой ложкой во рту, то это не так. Мое детство точно так же прошло в общаге, особенно тяжело было в нулевых, когда отец бросил семью и мама-домохозяйка осталась совершенно беспомощной. Моя семья для меня пример того, как НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. С самого детства я хваталась за любые подработки, старалась хорошо учиться, поступила в университет на хорошую специальность, на последних курсах уже купила свою первую машину, на которую накопила сама, сейчас работаю по специальности, зарабатываю не очень много, но достаточно, очень хочу семью и ребенка, но, естественно, решив сперва квартирный вопрос.

В общем, суть проблемы — реально ли изменить человека, пробудить в нем амбиции (я про своего парня) или лучше постараться задушить свои чувства и поискать человека с такими же целями в жизни?

Комментарий психолога:

Менять человека против его воли — это насилие. Вы можете лишь предложить вашему мужчине развиваться. Ваше желание «переделать» молодого человека под себя выдает ваше отношение к нему не как к объекту любви, а как к средству достижения ваших целей и удовлетворения ваших потребностей и представлений о жизни.

Скорее всего, основными движущими силами вашего поведения является страх и самоутверждение. Способ снижения страха для вас — это материальное благополучие, и оно придает вам уверенность и снимает тревогу.

Этот страх и эта тревога, возможно, возникли из-за вашего детского опыта, ведь в момент взросления ваша семья столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, а ваша мама осталась одна. Вероятно, у вашей матери есть непроработанная обида по отношению к вашему отцу и недоверие вообще к мужчинам — а когда девочка воспитывается в такой ситуации, она бессознательно впитывает эту негативную установку.

Поэтому основной критерий при выборе мужчины для вас — это может ли он обеспечить вас и вашего будущего ребенка. Приоритет для вас — это социальный статус и материальное благополучие. У вашего молодого человека, судя по вашему письму, никаких противоречий нет (либо вы их не описали). Похоже, что его все устраивает.



kleo.ru

Вы пишете, что фактически живете у вас и на вашу зарплату. Задайте себе вопрос — для чего вы сами создали такую ситуацию? Ведь тем самым вы забираете ответственность у своего мужчины за проявление активности, а это не способствует его развитию. Если вы транслируете такую модель поведения, то за этим кроется вторичная выгода (скрытый, неосознаваемый мотив). Подумайте, какая именно. Возможно ли, что вы хотите контролировать или управлять своим мужчиной? Тем самым компенсируя подавленную неприязнь к ним, связанную с обидой на вашего отца? Если обида на отца или мужчин действительно есть — обратитесь к специалисту, чтобы он помог вам преодолеть её.

Исходя из вашего письма делаю вывод, что с молодым человеком у вас не совсем доверительные отношения, раз вы не знаете планов друг друга даже на ближайшее будущее. Поэтому первое, что стоило бы сделать, — это откровенно поговорить с ним. Узнать, чего он хочет от ваших отношений, к чему он стремится в жизни, являетесь ли вы единомышленниками, совпадают ли ваши интересы, увлечения, хочет ли ваш мужчина ребенка, как и вы. Постарайтесь четко проговорить ему, чего вы ждете от ваших отношений.

Затем проанализируйте, насколько ваши взгляды совпадают и хотите ли вы договориться и развивать ваши отношения. Можно взять какой-то срок, например, полгода после разговора, и понаблюдать, будут ли какие-либо изменения в отношениях. Максимум, что вы можете сделать для вашего мужчины — это создавать условия для его развития.

Ваша задача — самой принять ответственность за свой выбор. И если ничего не поменяется, тогда принять для себя решение — оставаться с этим человеком, но не ждать от него, что он будет другим, либо дальше идти своим путем.

Сергей Жадько, психолог Центра успешных отношений ,

телесный терапевт, ведущий телесно-ориентированных тренингов.