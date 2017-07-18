Уроки красоты. Как две девушки открыли учебный бьюти-центр и завоевывают Минскую область

Светлане Продухо, как и большинству женщин, всегда хотелось хорошо выглядеть. Однако в ее случае любовь к уходу за собой привела не только к забитой косметичке, но и к собственному бизнесу. Вместе с мастером по маникюру Мариной Синявской они открыли в родном Молодечно обучающие курсы в сфере красоты. FINANCE.TUT.BY вместе с « Беларусбанком » рассказывают, как бизнес, который начинался с ИП и двух комнат в старом заводском здании на окраине города, превратился в полноценное учреждение образования с филиалом в другом городе.

«Бизнес-план нам был не нужен»

— По образованию я экономист, но по специальности, если честно, не проработала ни дня. Долгое время я жила за границей, вернувшись шесть лет назад в Беларусь, я пошла на курсы визажа, — начинает рассказ о том, как пришла в бьюти-индустрию, мастер по макияжу Светлана Продухо. — Потом втянулась и окончила еще несколько курсов: по маникюру, косметологии и т.д. Мне всегда, как и любой женщине, нравилась косметика, интересовал уход за собой. За границей работает много школ, которые обучают визажу, но, живя в Голландии, на это банально не хватало времени.



Марина — в розовой кофточке — учит девушек искусству маникюра. Светлана же — мастер по макияжу

За активной учебой последовало участие в профессиональных конкурсах и чемпионатах. Параллельно Светлана сотрудничала с салоном красоты и работала с частными клиентами — многие из них, как рассказывает девушка, интересовались профессией мастера по макияжу и просили обучить их визажу.

— Оказалось, что людям это интересно. Тогда я задумалась о том, чтобы открыть свои обучающие курсы. Тогда же мы встретились с моим соучредителем — мастером ногтевого сервиса Мариной Синявской. Встретились мы абсолютно случайно дома у клиента. Начали общаться — и оказалось, что она тоже хочет открыть свое дело и обучать людей.



Марина — слева, Светлана — справа

Познакомились Светлана и Марина летом 2013 года, а уже осенью запустили свой проект — обучающие курсы. Изначально девушки обучали по двум направлениям, в которых сами были профессионалами — макияжу и нейл-сервису.

— Бизнес-плана как такого у нас не было. В нем, если честно, не было необходимости. Мы четко представляли, что и как будем делать. У меня был опыт преподавания: читала лекции в государственном учебном центре и самостоятельно проводила мастер-классы. У Марины был свой маникюрный кабинет. Мы четко представляли, как все будет работать, — рассказывает Светлана.

Свой бизнес девушки открыли за счет личных сбережений. Точную сумму первоначальных инвестиций Светлана уже даже не помнит — лишь примерно говорит, что открытие первых классов обошлось в 3 тысячи долларов.





— Мы нашли помещение, сначала это были два небольших кабинета на окраине Молодечно. Нам надо было сделать косметический ремонт, купить мебель (что-то приобретали даже б/у) и фотоаппарат с портретным объективом, чтобы делать фото для портфолио. Косметику нам покупать не пришлось — мы использовали свою.

Конкурентов — подобных курсов красоты — у девушек не было ни в Молодечно, ни в близлежащих городах. Проблем с клиентами не возникло — многие группы были сформированы еще до того, как курсы официально открылись.





— К моменту запуска у нас уже были набраны группы по маникюру и по визажу. С первого дня мы начали активно работать. Трудиться приходилось по семь дней в неделю, без выходных. Не прошло и года, как мы переехали в новый офис, сейчас у нас четыре просторных класса. Добавили новые направления. Переоформились из ИП в ООО.

От ИП до учреждения образования

Сегодня помимо Светланы и Марины в центре преподают еще пять специалистов. Обучают по четырем профессиям: макияжу и нейл-сервису, с которых начинали, а также парикмахерскому искусству и косметологии. К тому же есть экспресс-курсы по уходу за бровями и наращиванию ресниц, депиляции и созданию причесок. Сейчас в центре обучается около 40 человек по разным направлениям. Самые популярные — парикмахер и мастер по маникюру. Самый длинный курс (парикмахерское искусство) длится восемь месяцев. Стоит он 150 рублей в месяц.





В конце обучения ученикам выдается свидетельство государственного образца — год назад девушки прошли все необходимые инстанции и согласования и стали полноценным учреждением образования, зарегистрированным в Минобре.

— Мы хотели выдавать нашим выпускникам документ, который что-то значит. Чтобы выпускаясь от нас, человек понимал, что он приобрел профессию и может по ней работать. В апреле 2016 года у нас поменялось законодательство — на работу в салоны или, если кто-то как мастер открывает свое ИП, могут брать только с государственными документами об образовании и с профессиональным разрядом. Никакие сертификаты об окончании обычных частных курсов не имеют юридической силы. Мы поняли: или мы соответствуем, или мы потеряем значительную часть учеников.

Процесс получения государственной регистрации занял, по словам Светланы, около четырех месяцев. Им пришлось пройти множество инстанций как на местном, так и на республиканском уровне. Несколько раз пришлось ездить в Министерство образования и Республиканский институт профессионального образования.

Несмотря на то, что сейчас они могут выдавать соответствующие свидетельства, которые «что-то значат», Светлана не считает, что они могут конкурировать с государственными образовательными учреждения и курсами, в том числе и профессионально-техническим колледжем.





— Государственный колледж имеет право набирать учеников с 16 лет и обучать их 3 года. Мы можем брать на учебе только с 18 лет. Так что в этом смысле мы не можем составить им конкуренцию. Также у нас в городе есть учебный центр от центра занятости. Там обучают бесплатно — в этом плане мы им тоже на конкуренты, потому мы частное заведение — и все обучение у нас платное, — добавляет Светлана.

Безработные, декретницы и недавние школьницы

На занятия в «школу красоты» приезжают ученики и с близлежащих городов: Мядель, Вилейка, Сморгонь, Ошмяны, Островец. В основном, это девушки и женщины в возрасте 18−45 лет.

— Часто это женщины в декрете, которые решили, что пока есть возможность, нужно освоить новую профессию. Есть те, кто просто хочет сменить род занятий. Есть безработные. Есть молодые девушки, которые только закончили школу и не смогли поступить в университет. Чтобы не терять год, они решают освоить профессию. Многие потом продолжают работать по специальности, которую у нас получили, — устраиваются в салоны или открывают свои кабинеты.





Периодически учиться в центр приходят и парни — их, правда, интересует исключительно профессия парикмахера.

Несмотря на то, что в центре работают наемные мастера, Марина со Светланой продолжают сами преподавать. Помимо этого, она делят между собой все административные обязанности.

— Марина ведет документацию, бухгалтерию, начисляет зарплату. Я больше занимаюсь рекламой, ведением соцсетей, работой с клиентами и формированием групп.

Сколько удается зарабатывать в месяц на обучающем центре, Светлана не рассказывает. Однако отмечает, что это однозначно больше, чем если бы она работала как мастер по макияжу «на себя» или сотрудничала с каким-нибудь салоном.





— Только работа с клиентами не давала бы такого заработка, как сейчас. Работа визажиста — сезонная. Зимой есть религиозные праздники, посты, когда люди не женятся вообще — в такие периоды практически ничего невозможно заработать, особенно в маленьком городе.

Доход от обучающего центра хоть и более стабильный, однако все равно бывают месяцы, когда интерес с курсам у людей падает.

— Если бы это было невыгодно, мы бы этим не занимались. Я не могу сказать, что это большие деньги, но это достаточный заработок на уровне нашего небольшого города. К тому же доход бывает разный: случается спад, когда группы набираются не очень интенсивно. Но в целом мы востребованы — жаловаться не на что.

«Обзвонила все салоны в городе, предлагая подработку, но мастера не нашла»

Недавно бизнес Светланы и Марины вышел за пределы родного города — в апреле этого года они открыли филиал учебного центра в Борисове.

— Мы планировали расширяться дальше, потому что оказались востребованными. Долго изучали Минскую область. Борисов в два раза больше Молодечно, но курсов такого типа там нет. К тому же вокруг него расположено много городов-спутников.





На открытие филиала понадобилось около двух тысяч долларов: девушки нашли офис в центре города с хорошим ремонтом, поэтому оставалось лишь купить мебель и оборудование.

В новом городе о девушках никто не знал — не было наработанной репутации, поэтому собрать учебные группы было не так легко, как когда-то в Молодечно.

— Я не могу сказать, что там мы работаем в минус, но это достаточно сложно. Там нас никто не знает — все очень настороженно относятся.





Часто ездить в Борисов преподавать сами девушки не могут, поэтому решили искать преподавателей для центра среди местных мастеров. С этим возникли проблемы:

— Очень долго не могла найти подходящих преподавателей. Я обзвонила все салоны Борисова, предлагая подработку. Но подработка оказалась никому не нужна — было очень сложно найти специалистов высшего разряда. В итоге, хоть и с трудом, но мы нашли преподавателя для парикмахерского направления. Курс по визажу ведет мастер из Минска, так как в Борисове мы не смогли найти человека с соответствующим профессиональным уровнем. Маникюр ездит преподавать сама Марина по выходным.

Выходить на минский рынок девушки не планируют — в столице и так достаточно хороших учебных заведений такого плана и конкурировать с ними, как говорит Светлана, совершенно бессмысленно.





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