Совсем недавно наша редакция совместно с Beauty Bar Burlesque анонсировала новый сезон нашего любимого проекта — женское «Перевоплощение».

Мы получили огромное количество искренних писем, и, конечно, с удовольствием преобразили бы всех — ведь каждая женщина этого достойна.

Но правила есть правила, и в этот раз наша команда выбрала двух девушек. Именно они попадут в руки профессионалов сферы красоты, а чуть позже — смогут побороться за подарочный сертификат на 100 рублей на услуги в Beauty Bar Burlesque.

И сегодня мы будем преображать первую героиню. Кто же она? Давайте знакомиться!

Вероника, 34 года

«Здравствуйте, дорогая команда LADY.TUT.BY. Меня зовут Вероника, мне 34 года. Живу в Минске. Когда увидела новость о проекте „Преображение“, то поняла, как он мне нужен. Нужен для новых эмоций, новых ощущений самой себя и изменений в моей жизни. Всю жизнь я ношу платья, юбки, длинные волосы заплетаю в косу. Такой скромный русский стиль. Классика в самом спокойном и скромном ее виде стала для меня привычной. Больше 20 лет я верна своей длинной косе, русому цвету волос, длинным юбкам и платьям. Я очень хочу поменять прическу и стиль в одежде. Мне нужно стать более открытой, выйти из скорлупы скромности и блеснуть всеми цветами радуги. Мне просто необходимо ожить. Я знаю, вы мне поможете! Можно нескромный вопрос? Каким будет Ваше положительное решение? :)»









Уже при встрече Вероника призналась: скромность в одежде и макияже в каком-то роде необходимость. Ведь уже много лет она… руководит церковным хором!

Создавать летнее настроение нашей героине и превращать ее в настоящую принцессу сегодня будут феи-крестные из Beauty Bar Burlesque .

А подобрать правильный и гармоничный образ мастерам поможет стилист проекта «Перевоплощение» — Екатерина Миллинер:

— Вероника — девушка с ярко выраженным образом русской красавицы, которая «и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет». Таким женщинам очень идут этнические мотивы, натуральные оттенки, фактурные ткани и растительные принты. Но здесь таится опасность: все это может нечаянно состарить девушку. Так что наша задача — сохранить часть образа Вероники, но при этом сделать его современным, динамичным и более молодежным.

За сохранение природной красоты героини выступают и мастера бьюти-бара — Нина Ловчая и Людмила Леончик:

— Мы будем отталкиваться от уже существующего образа Вероники. Сделаем натуральное окрашивание: сначала осветлим пряди в технике свободной руки, потом затонируем всю длину бережным красителем без аммиака — он создаст эффект глазирования волос. А потом стрижка! Мы выбрали каскадную. Работать будем в нескольких техниках сразу — чтобы при любой укладке волосы выглядели красиво.













Пока девушки колдуют над прической, в борьбу за красоту вступает мастер по бровям — Инна Сергеенко:

— У нашей героини хорошая форма бровей, но им не хватает четкости и яркости. С помощью техники тридинг — коррекции нитью — мы уберем ненужные волоски, а для создания правильной формы бровей окрасим их хной.

Задумки наших фей из бьюти-бара воплощаются в реальность, и вся команда, не скрывая восхищения, наблюдает за постепенным преображением Вероники. Сама же Вероника решительно настроена дождаться финала: прячет глаза от зеркала и хочет увидеть только полный образ. Вот это сила воли!

















А Нина тем временем берется за макияж:

— Он будет в натуральной гамме, но достаточно ярким. Вероника никогда не делала вечерний макияж, и мы хотим показать ей, какой она может быть, как может раскрыться благодаря декоративной косметике. Она очень красивая девушка — и мы это только подчеркнем!

И вот уже практически все готово — осталось собрать волосы в небрежный пучок (между прочим, это тренд сезона!) и отправиться на фотосессию!









У примерочных нас встречают стилист проекта Екатерина и ее ассистент Оксана Присевок. Девушки уже подобрали для Вероники образ, в котором она будет блистать этим вечером:

— В итоговом образе получилось совместить этнические мотивы, женственность и современный городской стиль.

В прическе мы решили не останавливаться на распущенных волосах и локонах, хотя это, бесспорно, подошло бы нашей героине. Но мы выбрали небрежный пучок с мягкими завитками у лица, добавив Веронике элегантности и сдержанности.

Вместо обычной сумки мы взяли мягкую сумку-корзинку, что не только модно этим летом, но и очень удобно. Из обычного платья-рубашки сделали летний кардиган: это идеально для прохладных июльских дней! Основной же акцент был сделан на зону декольте, где два разных украшения объединили в одно.

Давайте вспомним, какой мы увидели нашу героиню при первой встрече.





А вот какой она стала!











Образ:

Рубашка, блузка, обувь, сумка, кожаный браслет — United Colors of Benetton

Брюки — Marella

Украшение — Belfashion jewellery

И, конечно, мы не могли не спросить саму Веронику о ее ощущениях:

— От проекта я ждала эмоций и перемен. Но не ожидала, что так изменюсь. Я никогда не была такой красивой! (Смеется.) Эмоции меня просто переполняют. Я получила огромное удовольствие от ухода за собой, от новой прически, нового образа и нового стиля. Меня показали с другой стороны, и теперь я знаю, какой яркой могу быть, при этом оставаясь самой собой. Огромное спасибо всей команде!

До и после:









Перевоплощение второй героини вы сможете увидеть уже завтра на LADY!

Партнеры:

Стилист Катерина Миллинер и ассистент стилиста Оксана Присевок

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