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Граффити-художникам разрешили украсить студенческую общагу в Париже, и они постарались

19.07.2017 09:27 — Разное | Tut.by  
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Университетский городок в Париже — «сборище общаг», коих там целых 40 штук — находится недалеко от парка Монсури в 14-м округе французской столицы. В рамках фестиваля городской культуры Rehab 2 около 100 стрит-арт-художников получили возможность разрисовать в свое удовольствие одно из зданий городка, пишет Delfi.


К сожалению, даже во Франции нет настолько смелых людей, чтобы оставить результат работы художников на постоянной основе — вскоре в здании начнется официальный ремонт и все рисунки будут уничтожены.


Однако их, к счастью, сфотографировали и тем самым сохранили для истории. Смотри!


Olivier Poizat/Facebook

Sharly

Benjamin Nosbé, Carlos Omo

Charline Poncet Illustration

Jessy Monlouis Doudoustyle

Sharly

Dem Dillon Trick’s

Anne-Laure Maison

Mg La Bomba

Alexis Bust Stephens, Charlène Candératz

Больше фото (еще штук этак 85!)  в «Фейсбуке» у автора всех этих снимков, @UrbexionsPhotos.

Кстати, не все общежития по мнению молодежи должны выглядеть так. Две американские первокурсницы сделали себе " самую красивую в мире комнату в общаге", которую тоже обсуждали в соцсетях. Их жилье вполне милое. Девушки вместе выбирали детали интерьера — и начали еще до заселения.


abbyboze/Instagram

 
 
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