Граффити-художникам разрешили украсить студенческую общагу в Париже, и они постарались

Университетский городок в Париже — «сборище общаг», коих там целых 40 штук — находится недалеко от парка Монсури в 14-м округе французской столицы. В рамках фестиваля городской культуры Rehab 2 около 100 стрит-арт-художников получили возможность разрисовать в свое удовольствие одно из зданий городка, пишет Delfi .





К сожалению, даже во Франции нет настолько смелых людей, чтобы оставить результат работы художников на постоянной основе — вскоре в здании начнется официальный ремонт и все рисунки будут уничтожены.





Однако их, к счастью, сфотографировали и тем самым сохранили для истории. Смотри!



Olivier Poizat/Facebook



Sharly



Benjamin Nosbé, Carlos Omo



Charline Poncet Illustration



Jessy Monlouis Doudoustyle



Sharly



Dem Dillon Trick’s



Anne-Laure Maison



Mg La Bomba



Alexis Bust Stephens, Charlène Candératz



Больше фото (еще штук этак 85!) в «Фейсбуке» у автора всех этих снимков, @UrbexionsPhotos.

Кстати, не все общежития по мнению молодежи должны выглядеть так. Две американские первокурсницы сделали себе " самую красивую в мире комнату в общаге", которую тоже обсуждали в соцсетях. Их жилье вполне милое. Девушки вместе выбирали детали интерьера — и начали еще до заселения.



abbyboze/Instagram



