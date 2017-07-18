|
Граффити-художникам разрешили украсить студенческую общагу в Париже, и они постарались
Университетский городок в Париже — «сборище общаг», коих там целых 40 штук — находится недалеко от парка Монсури в 14-м округе французской столицы. В рамках фестиваля городской культуры Rehab 2 около 100 стрит-арт-художников получили возможность разрисовать в свое удовольствие одно из зданий городка, пишет
К сожалению, даже во Франции нет настолько смелых людей, чтобы оставить результат работы художников на постоянной основе — вскоре в здании начнется официальный ремонт и все рисунки будут уничтожены.
Однако их, к счастью, сфотографировали и тем самым сохранили для истории. Смотри!
Кстати, не все общежития по мнению молодежи должны выглядеть так. Две американские первокурсницы сделали себе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все это - краткосрочный эксперимент.
|
Архив (Разное)
Комментарии