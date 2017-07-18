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В Сеть попали все подробности о Xiaomi Mi5X с двойной камерой

19.07.2017 09:50 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi готовит новый смартфон под названием Mi5X. Одной из основных особенностей новинки станет сдвоенная основная камера.


Изображение: gizmochina.com

Дизайн устройства мало чем отличается от других смартфонов производителя. На металлической спинке гаджета, скорее всего, расположится сканер отпечатков пальцев, и сдвоенная основная камера с модулями на 12 Мп (первый — Sony IMX386, второй — Samsung S5k3m3). Фронтальная камера получит фотомодуль с разрешением в 16 Мп.

Разрешение 5,5-дюймового экрана смартфона составит 1920×1080 точек, процессором выступит Qualcomm Snapdragon 625. Вероятно, он будет дополняться 4 ГБ оперативной памяти. Не исключено, что производитель выпустит более производительную версию смартфона с процессором Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативки.


Изображение: gizmochina.com

Изображение: gizmochina.com

Официальная презентация новинки пройдет 26 июля. Предположительная стоимость — 295 долларов, смартфон предзаказали уже 200 000 человек. Сообщается, что устройство поступит в продажу в золотом, черном и розовом цветах.

В ходе мероприятия Xiaomi также представит новую версию своей оболочки над операционной системой Android — MIUI 9. Ее главными особенностями станет повышенная плавность и стабильность работы. По слухам, в системе также реализуют режим работы с разу несколькими приложениями, функцию «картинка-в-картинке» и дадут возможность удалять встроенные программы.

Посмотрите, какие еще смартфоны Xiaomi сегодня популярны в Беларуси:

 
 
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Официальная презентация новинки пройдет 26 июля.

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