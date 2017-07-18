Названо опасное для здоровья увеличение массы тела

Американские ученые определили опасные для здоровья темпы увеличения массы тела. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA, кратко о нем сообщает Lenta.ru .



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Увеличение избыточной массы тела на пять килограммов в период с 18 до 55 лет (для женщин) и с 21 до 55 лет (для мужчин) связан с резким ростом вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета второго типа и преждевременной смертью, по сравнению с теми, чей вес на протяжении жизни не менялся.

К подобным выводам авторы пришли, проведя анализ данных о примерно 93 тысячах женщин и 25 тысячах мужчин. У первых средний прирост массы тела за 37 лет составил 12,6 килограмма, у вторых, за 34 года, — 9,7 килограмма.

Эксперты отмечают, что в среднем американец в течение взрослой жизни ежегодно набирает 0,5 килограмма, что к достижению пожилого возраста приводит к негативным последствиям для здоровья.