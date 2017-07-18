ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За минувшие полгода 80 безработных минчан получили субсидии на открытие собственного дела

19.07.2017 10:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
За минувшие полгода 80 безработных минчан получили субсидии на открытие собственного дела

Чаще всего предпринимателями становятся мужчины, выбирая такие сферы деятельности, как строительство, ремонтные работы, автомобильные перевозки и парикмахерские услуги

Субсидии на открытие собственного дела в первом полугодии 2017 года получили свыше 80 безработных минчан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Субсидией - единовременным государственным денежным пособием в размере 11 бюджетов прожиточного минимума - граждане воспользовались в основном для регистрации ИП в востребованных на рынке труда сферах. Также столичные жители создавали частные унитарные предприятия, начали заниматься ремесленной деятельностью.

Как отметили в комитете, чаще всего предпринимателями становятся мужчины. Начинающие бизнесмены в основном выбирают сферу оказания услуг в строительстве, ремонтные работы, автомобильные перевозки, парикмахерские услуги. В этом году появились и новые виды деятельности:

  • услуги по письменному и устному переводу (немецкий и английский);
  • ремонт и обслуживание техники и механизмов с выездом к заказчику;
  • реконструкция;
  • монтаж и строительство каменных печных конструкций;
  • бухучет;
  • консультирование по налогообложению и др.

Всего в службы занятости столицы за содействием в поиске работы в январе-июне обратились свыше 17,9 тыс. человек. На постоянную и временную работу трудоустроены более 7 тыс. граждан, в общественных работах приняли участие около 1,8 тыс. жителей. Консультации по вопросам профориентации и профобучения предоставлены почти 6,7 тыс. человек, организовано обучение 792 безработных. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля составил 0,4%. Наниматели заявили о наличии 11,6 тыс. вакансий.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чаще всего предпринимателями становятся мужчины, выбирая такие сферы деятельности, как строительство, ремонтные работы, автомобильные перевозки и парикмахерские...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Названо опасное для здоровья увеличение массы тела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика