За минувшие полгода 80 безработных минчан получили субсидии на открытие собственного дела





Чаще всего предпринимателями становятся мужчины, выбирая такие сферы деятельности, как строительство, ремонтные работы, автомобильные перевозки и парикмахерские услуги

Субсидии на открытие собственного дела в первом полугодии 2017 года получили свыше 80 безработных минчан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Субсидией - единовременным государственным денежным пособием в размере 11 бюджетов прожиточного минимума - граждане воспользовались в основном для регистрации ИП в востребованных на рынке труда сферах. Также столичные жители создавали частные унитарные предприятия, начали заниматься ремесленной деятельностью.

Как отметили в комитете, чаще всего предпринимателями становятся мужчины. Начинающие бизнесмены в основном выбирают сферу оказания услуг в строительстве, ремонтные работы, автомобильные перевозки, парикмахерские услуги. В этом году появились и новые виды деятельности:

услуги по письменному и устному переводу (немецкий и английский);

ремонт и обслуживание техники и механизмов с выездом к заказчику;

реконструкция;

монтаж и строительство каменных печных конструкций;

бухучет;

консультирование по налогообложению и др.

Всего в службы занятости столицы за содействием в поиске работы в январе-июне обратились свыше 17,9 тыс. человек. На постоянную и временную работу трудоустроены более 7 тыс. граждан, в общественных работах приняли участие около 1,8 тыс. жителей. Консультации по вопросам профориентации и профобучения предоставлены почти 6,7 тыс. человек, организовано обучение 792 безработных. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля составил 0,4%. Наниматели заявили о наличии 11,6 тыс. вакансий.