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За минувшие полгода 80 безработных минчан получили субсидии на открытие собственного дела
19.07.2017 10:14 — Разное | Ежедневник
Чаще всего предпринимателями становятся мужчины, выбирая такие сферы деятельности, как строительство, ремонтные работы, автомобильные перевозки и парикмахерские услуги
Субсидии на открытие собственного дела в первом полугодии 2017 года получили свыше 80 безработных минчан, сообщает
Субсидией - единовременным государственным денежным пособием в размере 11 бюджетов прожиточного минимума - граждане воспользовались в основном для регистрации ИП в востребованных на рынке труда сферах. Также столичные жители создавали частные унитарные предприятия, начали заниматься ремесленной деятельностью.
Как отметили в комитете, чаще всего предпринимателями становятся мужчины. Начинающие бизнесмены в основном выбирают сферу оказания услуг в строительстве, ремонтные работы, автомобильные перевозки, парикмахерские услуги. В этом году появились и новые виды деятельности:
Всего в службы занятости столицы за содействием в поиске работы в январе-июне обратились свыше 17,9 тыс. человек. На постоянную и временную работу трудоустроены более 7 тыс. граждан, в общественных работах приняли участие около 1,8 тыс. жителей. Консультации по вопросам профориентации и профобучения предоставлены почти 6,7 тыс. человек, организовано обучение 792 безработных. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля составил 0,4%. Наниматели заявили о наличии 11,6 тыс. вакансий.
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Чаще всего предпринимателями становятся мужчины, выбирая такие сферы деятельности, как строительство, ремонтные работы, автомобильные перевозки и парикмахерские...
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