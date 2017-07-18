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В Англии объявлена награда за «поимку» сыра-победителя

19.07.2017 09:52 — Разное | Ежедневник  
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В Англии объявлена награда за «поимку» сыра-победителя

Вернуть за 652 доллара – такую награду британский сыродел назначил за возврат украденных 40 килограммов «Чеддера».

Один из британских производителей сыра объявил о награде в размере 652 доллара за возврат двух головок сыра весом 40 кг, передают информагентства. Речь идет о сыре Чеддер, получившем приз на выставке в юго-восточной Англии.

Предполагается, что сыр выкрали из павильона в городе Йовиль, который находится недалеко от родины сыра - поселка Чеддер. Две головки весом по 20 кг каждая были похищены вместе с сертификатом, свидетельствующем об их победе. Злоумышленники могут воспользоваться «победным» сыром, чтобы продать его подороже.

Данное количество сыра может стоить до 600 фунтов стерлингов, а вместе с подтверждающими документами может превысить несколько тысяч. Управляющий директор компании-производителя Рич Клотьер заявил, что кражу, видимо, планировали заранее.

 
 
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